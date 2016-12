La MLS anuncia el calendario de los primeros partidos en casa para cada equipo de la temporada 2017

NUEVA YORK - La Major League Soccer anunció el miércoles el calendario de los primeros partidos en casa para cada uno de los 22 equipos correspondientes a la temporada 2017, que dará inicio el próximo viernes, 3 de marzo. El calendario completo de toda la temporada se dará a conocer en enero antes del SuperDraft de la MLS presentado por adidas, incluyendo los canales de televisión correspondientes para Estados Unidos y Canadá.

En 2016, la MLS estableció un impresionante récord de asistencia a sus estadios, así como en audiencia por televisión, tanto en EEUU y Canadá, como a nivel internacional. Será la vigésimo segunda temporada de la MLS, en la que se contarán con dos nuevos equipos -Atlanta United y Minnesota-, y se inaugurará un nuevo estadio en la ciudad de Orlando, Florida, que será la casa del Orlando City SC.



El partido inaugural de la temporada verá a uno de los dos nuevos equipos de expansión, Minnesota United FC, en acción, cuando visite al siempre intimidante Providence Park, la casa de Portland Timbers, el 3 de marzo. Nunca antes, una temporada de la MLS ha comenzado tan temprano en el año, como lo hará en el 2017.

La jornada inaugural continuará el sábado, 4 de marzo, cuando el equipo con más títulos en la historia de la liga, LA Galaxy, reciba a uno de los equipos más atractivos del fútbol norteamericano, FC Dallas, actual campeón de la U.S. Open Cup (el torneo de Copa de EEUU) y del Supporters' Shield de la MLS. Ese mismo día se jugarán seis partidos más; Seattle Sounders comenzará la defensa de su título visitando a Houston Dynamo, y el actual subcampeón de la liga Toronto FC visitando a Real Salt Lake.



El domingo 5 de marzo cerrará la primera jornada con tres encuentros más, comenzando con la inauguración del nuevo estadio de Orlando City SC en el centro de la ciudad. Kaká y su equipo púrpura recibirán la visita de New York City FC, con el actual Jugador Más Valioso de la MLS, David Villa.

Atlanta United, el equipo de Gerardo 'Tata' Martino debutará recibiendo a los New York Red Bulls en el Georgia Tech's Bobby Dodd Stadium, que será sede del club de expansión mientras termina la construcción del imponente Mercedes-Benz Stadium en el centro de la ciudad. Atlanta luego viajará para la segunda jornada a Minnesota donde los dos equipos de expansión de 2017 se enfrentarán por primera vez en el TCF Bank Stadium de Minneapolis.



Seattle Sounders, actual campeón de la liga, jugará su primer partido como local en la jornada 3, cuando reciba a New York Red Bulls y el ganador del Botín de Oro de 2016, Bradley Wright-Phillips, quien anotó 24 goles en los 34 encuentros que jugó.

La MLS anunció también que en la temporada 2017, cada equipo jugará 34 partidos, 17 en casa y 17 como visitante. Cada club se enfrentará a cada uno de sus rivales de conferencia en dos ocasiones, local y visitante, mientras que ante los equipos de la conferencia opuesta una sola vez. Algunos partidos entre equipos de la misma conferencia se repetirán un máximo de tres veces a lo largo del año.

A continuación los horarios de los partidos como local de cada uno de lso 22 equipos (horarios en Tiempo del Este)



JORNADA 1

Viernes, 3 de marzo de 2017

9:30 pm - Portland Timbers vs Minnesota United FC (Providence Park)

Sábado, 4 de marzo

2 pm - Columbus Crew SC vs Chicago Fire (MAPFRE Stadium)

4 pm - LA Galaxy vs FC Dallas (StubHub Center)

4:30 pm - Real Salt Lake vs Toronto FC (Rio Tinto Stadium)

6 pm - Colorado Rapids vs New England Revolution (Dick's Sporting Goods Park)

7 pm - D.C. United vs Sporting Kansas City (RFK Stadium)

8:30 pm - Houston Dynamo vs Seattle Sounders FC (BBVA Compass Stadium)

10 pm - San Jose Earthquakes vs Montréal Imapct (Avaya Stadium)

Domingo, 5 de marzo

5 pm - Orlando vs. New York City FC (Orlando City SC Stadium)

7 p.m. – Atlanta United vs. New York Red Bulls (Bobby Dodd Stadium)

9:30 p.m. – Vancouver Whitecaps FC vs. Philadelphia Union (BC Place)

JORNADA 2

Sábado, 11 de marzo

2 p.m. - Chicago Fire vs. Real Salt Lake (Toyota Park)

2 p.m. – New England Revolution vs. Orlando City SC (Gillette Stadium)

4 p.m. – New York Red Bulls vs. Colorado Rapids (Red Bull Arena)

4:30 p.m. – Philadelphia Union vs. Toronto FC (Talen Energy Stadium)

7 p.m. – Montreal Impact vs. Seattle Sounders FC (Olympic Stadium)

9 p.m. – Sporting Kansas City vs. FC Dallas (Children’s Mercy Park)

Domingo, 12 de marzo

2 p.m. – New York City FC vs. D.C. United (Yankee Stadium)

5 p.m. – Minnesota United FC vs. Atlanta United (TCF Bank Stadium)

JORNADA 3



Sábado, 18 de marzo

8 p.m. – FC Dallas vs. New England Revolution (Toyota Stadium)

Domingo, 19 de marzo

7 p.m. – Seattle Sounders FC vs. New York Red Bulls (CenturyLink Field)

JORNADA 5

Viernes, 31 de marzo

7:30 p.m. – Toronto FC vs. Sporting Kansas City (BMO Field)