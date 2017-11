MLS

La lista de Black Friday: ¿Qué necesitan conseguir los clubes de la MLS a precio de ganga?

Las ofertas están a la orden del día en los Estados Unidos con el Black Friday, el equivalente al ‘Buen Fin’ en México. Es el momento ideal para salir de compras y conseguir lo que se requiera al mejor precio posible.





¿Si los clubes de la MLS tuvieran esas gangas a su alcance para reforzarse, que comprarían?



MINNESOTA UNITED: AYUDA DEFENSIVA PARA CALVO

Los Loons recibieron 70 goles durante la temporada regular, para un terrible promedio de más de dos por partido. La zaga que sostiene como puede Francisco Calvo, requiere de murallas defensivas.

El veterano Tyrone Mears con su experiencia en Inglaterra y recientemente en la MLS con Atlanta United, sería un sólido refuerzo a buen precio.



Aprovechando el extraordinario rendimiento de los panameños en la liga, podrían aprovechar al experimentado Felipe Baloy que se encuentra en su segundo aire pero aun siendo clave en la defensa de los canaleros que consiguió el ansiado boleto mundialista.

SPORTING KANSAS CITY: UN NUEVO CENTRO DELANTERO

Ante la posible salida del chileno Diego Rubio, Peter Vermes necesitara de un referente en punta. Ya anteriormente ha llenado ese espacio con latinos, incluyendo a Omar Bravo.





¿Qué tal le caería un Eduardo Herrera? Quien actualmente no ha tenido el éxito esperado en el Rangers de Glasgow y que aún tiene una edad dentro de los limites considerados ‘prime’ para un futbolista.

SAN JOSÉ EARTHQUAKES: SUEÑO MLS

El cuadro californiano termino la temporada eliminado de fea manera en la primera ronda de los Playoffs con una goleada de 5-0 en contra. Shea Salinas, quien es un mediocampista, término alineando de lateral. Jorge “Sueño MLS” Villafaña perdió la titularidad en Santos Laguna, y en Portland fue clave en el campeonato del 2015. Además, Quakes podría usar un lateral que llegue a línea de fondo para alimentar con servicios a Marco Ureña y Chris Wondolowski.





PORTLAND TIMBERS: DIRECTOR TÉCNICO

El club de Cascadia se quedó sin entrenador tras al sorpresiva dimisión de Caleb Porter. La solución podría estar en técnicos que conocen el entorno, y que recientemente han tenido exitosas gestiones en la considerada segunda división de los Estados Unidos.





El venezolano Giovanni Savarese del NY Cosmos o el canadiense-portugués Marc Dos Santos que salió campeón con San Francisco Deltas hace unas semanas, tienen un bagaje considerable y no tienen la etiqueta de precio por los cielos.

ATLANTA UNITED: LA COMPRA DE ASAD

El cuadro del “Tata” Martino es de los más completos en todas sus líneas. Pero uno de sus jugadores que más rindió, el argentino Yamil Asad, término su préstamo y ya está de regreso en Argentina a la espera de la resolución.



United tendría que hacer valida una cláusula de compra de 2 millones de dólares si quiere quedárselo. Su rendimiento lo amerita pero estarán dispuestos a pagar esa cifra o, ¿buscaran un mejor precio?



ORLANDO CITY: EL REEMPLAZO DE KAKÁ

El Jugador Franquicia y cara del Orlando City desde que debutó en la liga en 2015, ya no estará en 2018, el caso de Kaká.

Requieren de otro creativo y que tenga el nivel de atracción del astro brasileño. ¿O por qué no pensar en dos que puedan duplicar el aporte?





Reunir a Diego y Robinho, la dupla que brillo en el Santos y que de ahí los llevo a la selección brasileña y a algunos de los clubes más importantes de Europa, aún tienen calidad en sus pies a tal grado que juegan en importantes clubes de su país, pero seguramente ya no tienen el precio elevado de hace unos años. Además, han sonado para la MLS en múltiples ocasiones. ¿Llego el momento?

NEW YORK RED BULLS: UNA LIMPIA

Pasan y pasan los años, y los Red Bulls no encuentran la forma de levantar la MLS Cup. No importa el estilo de juego, la fórmula que utilicen o que tan cerca estén de la gloria, su año parece nunca llegar. “La Maldición de Caricola” es como un fantasma que no los deja nunca.



Una limpia de esas estilo caseras como la que le practicó una bruja al Cruz Azul en México, ya no suena a una idea tan descabellada. Después de todo, cuenta la leyenda que métodos similares le sirvieron a las gestiones de Ricardo La Volpe y Mario Carrillo en sus etapas como entrenadores.

DAVID BECKHAM: ESTADIO EN MIAMI

Parece ya hace siglos que se anunció que Beckham tendría una franquicia en Miami, pero el tema del estadio parece interminable por diferentes factores. Conseguirlo a buen precio va a ser complicado, pero el deseo ahí sigue.