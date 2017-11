¡La joya vinotinto se queda! Jefferson Savarino es adquirido de manera definitiva por Real Salt Lake

Dell Loy Hansen, propietario de Real Salt Lake, anunció este jueves que el equipo ha hecho uso de su opción de compra del atacante venezolano Jefferson Savarino. El sudamericano regresará el año próximo con un contrato permanente, tras pasar el último semestre cedido por el Zulia FC de su país. Savarino, de 20 años, seguirá ocupando una plaza de jugador franquicia joven en el plantel del RSL, luego de anotar seis goles y generar cinco asistencias en 22 partidos de la temporada regular de la MLS 2017.

"Estamos en el proceso de rediseñar y redefinir quiénes somos, y Jefferson es una parte enorme de ello", señaló Craig Waibel, gerente general del RSL.



Savarino llegó al conjunto del estado de Utah a comienzos de mayo y efectuó su debut en el equipo de Mike Petke el día 13 de ese mes. En sus 19 partidos de Savarino como titular, el conjunto ganó 10 encuentros, perdió 5 e igualó 4. Entre el 23 de agosto y el 23 de septiembre el venezolano anotó tres goles y registró dos asistencias en cinco partidos, un hecho que facilitó la posibilidad de que hasta la última jornada de la temporada regular Real Salt Lake tuviera opcines de clasificar a los Playoffs.



"Estoy contento de estar aquí", manifestó Savarino en un comunicado publicado por la web oficial del club. "Me siento feliz aquí en Utah y siempre doy gracias a Dios por estar aquí. Nunca me conformo con lo que he conseguido en mi carrera. Ahora es el momento de prepararme de la mejor manera posible durante el receso de invierno para seguir creciendo como persona y profesional".

Además de tener un buen inicio en su club, Savarino también pudo debutar en 2017 con la selección absoluta de Venezuela el 3 de junio, en el marco de un partdo amistoso ante Estados Unidos, que finalizó con un empate 1-1.

"Jefferson fue una gran parte de la razón de nuestra recuperación", manifestó el entrenador Mike Petke. "Lo que él aporta en el terreno de juego, su habilidad para abrir las defensas rivales y poder avanazar, y su facilidad para combinar con Albert (Rusnák) y Luis (Silva) ... Él ha sido muy grande para nosotros. En el largo plazo creo que Jefferson será recordado como uno de los mejores futbolistas que hemos tenido aquí".



Antes de fichar por Real Salt Lake, Savarido había anotado 22 goles y había creado 22 asistencias en los 48 partidos que había jugado en el marco de la primera división de Venezuela. Además, logró marcar un gol en cuatro partidos jugados en la Copa Libertadores de América de este año.