¿La hora del adiós? Bill Hamid podría jugar su último partido con D.C. United en Decision Day

D.C. United tal vez no se despedirá únicamente del RFK Stadium en el partido del próximo domingo ante New York Red Bulls (4 pm ET | MLS Live).

De acuerdo con lo publicado por el periodista Steven Goff en The Washington Post el miércoles, quien también podría decir adiós en el Decision Day sería Bill Hamid, arquero del club capitalino -que no clasificó a los Playoffs de la MLS- y de la selección estadounidense.



"Quiero ponerme bajo presión y ver cuán lejor puedo llegar, porque se que tengo ética de trabajo y ansias de ir muy lejos en este deporte", expresó Hamid. El contrato del guardametas con D.C. United finaliza en diciembre de este año, y el club le habría ofrecido un nuevo acuerdo, lo que les permitiría mantener los derechos del futbolista dentro de la MLS.

"Creo que en las próximas 48 horas todos sabrán dónde jugaré", afirmó Hamid, a quien en el último año se vinculó con distintos clubes europeos. "Estoy tremendamente entusiasmado por lo que vendrá. Es una gran oportunidad, es una gran piedra de toque para lo que vendrá más adelante en mi carrera".



Actualmente con 26 años, Hamid se incorporó a D.C. United como jugador canterano en 2009. En ocho temporadas ha disputado 184 encuentros de temporada regular y nueve partidos de Playoffs para el equipo, al que también ayudó a ganar la Copa Abierta de 2013. En 2014 Bill Hamid fue elegido como el Arquero del Año, y ha sido convocado de manera esporádica al equipo nacional de Estados Unidos.