LA Galaxy y el Sevilla apuntarían a contratar a un exdelantero de 'las Águilas' de América

Un exjugador de 'las Águilas' del América de la Liga MX estaría en la lista de prioridades del LA Galaxy y de equipos europeos como el Sevilla y el Milan. El delantero Darío Benedetto es la gran figura del Boca Juniors de Guillermo Barros Schelotto que -a tres fechas del final de la competición- lidera la primera división argentina, con cuatro puntos de ventaja sobre River Plate, su escolta. Benedetto, de 27 años, está siendo fundamental en el funcionamiento del equipo 'xeneize', para el que marcó hasta ahora 18 goles esta temporada.

De acuerdo con Clarín -el periódico de mayor circulación en Argentina- Boca recibió un mes atrás lo que la publicación define como 'una oferta formal' del LA Galaxy, que estaría dispuesto a desembolsar cerca de 9 millones de dólares por el atacante. Darío Benedetto se unió a Boca Juniors en junio de 2016, tras jugar durante dos temporadas en el América. Entre 2013 y 2014 el bonaerense fue parte del plantel del Club Tijuana, también de la máxima categoría mexicana. Además del interés del club angelino el equipo 'azul y oro' contaría también con el interés del Sevilla de la primera división española y -de manera más lejana y tangencial- del AC Milan de la Serie A italiana.



El mercado de transferencias en Argentina se abrirá en pocas semanas, una vez que el actual campeonato llegue a su fin. "Será una decisión de Benedetto quedarse o irse", dijo el presidente de Boca, Daniel Angelici. "Si hay ofertas, me sentaré con él para analizarlas, pero nosotros no necesitamos vender". La obtención del título de la primera división argentina daría al equipo porteño la clasificación directa para la Copa Libertadores del año próximo, un objetivo de alta prioridad para la dirigencia y los aficionados boquenses. "Por lo que hablo con él, no creo que se vaya", añadió Angelici en declaraciones que reproduce Olé. "Boca no es fácil, él fue criticado, se lesionó pero hizo goles", prosiguió. "Estamos en deuda con la Copa Libertadores y necesitamos la base completa más tres o cuatro refuerzos de jerarquía. A eso vamos a apuntar", concluyó el titular del popular equipo de la Ribera.



publicidad

El contrato de Darío Benedetto con Boca Juniors se extiende por dos años más, y el futbolista ha dicho en reiteradas ocasiones que desea ganar la liga local y jugar la Libertadores de 2018 con su actual equipo. Los medios de prensa argentinos confían en que el goleador surgido de Arsenal de Sarandí no se moverá en lo inmediato, pero todo dependerá del tenor de las ofertas que se reciban en los próximos días.



El interés de la MLS en Benedetto no es nuevo. En diciembre de 2016 tanto el Galaxy como Seattle Sounders fueron vinculados al delantero argentino. En ese mismo momento, Boca habría recibido el interés de algún equipo de Emiratos Árabes Unidos por quien fuera el número 9 del América. De aceptar la propuesta del conjunto californiano, el argentino podría conformar un ataque de lujo en Los Ángeles, junto con Giovani dos Santos y Romain Alessandrini.