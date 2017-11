"La continuidad de Bastian Schweinsteiger es prioridad para nosotros", afirman en Chicago Fire

En temporadas recientes Chicago Fire en el cierre de cada curso parecía enfocado en desprenderse de los jugadores que no le habían servido. Pero en 2017 las cosas fueron bastante diferentes. El Fire viene de hacer una gran campaña, y hoy la atención se centra en mantener lo obtenido y -si es posible- mejorarlo.

"Creo que ese es un síntoma de un equipo saludable", señaló el gerente general Nelson Rodríguez en un reciente encuentro con la prensa. "Es un símbolo de que queremos hacer de Chicago FIre y equipo de elección. Y así como nos llena de orgullo cuando uno de nuestros jugadores es convocado por su selección, cuando otros equipos se interesan en nuestros futbolistas eso significa que algo estamos haciendo bien para ayudar a que tengan éxito", reseñó Rodríguez. "Aunque el mérito siempre es de los jugadores".



El resurgimiento de Chicago Fire en la MLS llegó de la mano -entre otras cosas- de los jugadores franquicia del equipo. Entre ellos, el alemán Bastian Schweinsteiger, quien llegó al equipo de Veljko Paunovic con un contrato de un año de duración. ¿En qué estado se encuentra el proceso de renovación?



"Nos mantenemos optimistas. Creemos que llegaremos a un acuerdo mutuamente satisfactorio con 'Basti', y que él regresará a nuestro equipo", dijo Rodríguez. "No pondría una fecha o un plazo establecido, pero considero que Basti ha demostrado la importancia que tiene para nuestro club y nuestro equipo, y su retorno sigue siendo una prioridad para nosotros".

¿Y qué pasa con David Accam? Durante el verano todo indicó que el atacante ghanés quería buscar una oportunidad en Europa, pero el Fire decidió adelantar su extensión de contrato con el futbolista. Accam finalizó con 14 goles y 8 asistencias, pese a estar lesionado durante varias semanas.

"No puedo hablar sobre las motivaciones de David", avisó Nelson Rodríguez. "Pero sí quiero reconocer que él jugó pese a estar lesionado durante el final de la temporada, algo que perjudicó a su juego. Ningún jugador es intocable en mi mente. Cualquier cosa puede pasar. Pero David ha demostrado ser un jugador importante para el equipo. En nuestros mejores momentos ha sido un jugador fundamental para nosotros".



La situación más 'segura' es la que tiene Nemanja Nikolic. Los 24 goles que el delantero marcó le sirvieron para Ganar el Botín de Oro de la MLS y regresar a la convocatoria de la selección de Hungría.

"[Nikolic] está bajo contrato durante dos temporadas más, así que eso es bueno", manifestó Rodríguez. "No lo puedo dar por cierto, pero no me asombraría si equipos de otras partes del mundo vinieran a nosotros con ofertas. Lo más difícil del fútbol es enviar la pelota al fondo de la red, y él sigue demostrando una y otra vez que lo puede hacer, sin importar el lugar y la circunstancia. Tiene un don para eso".