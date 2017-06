"La afición de Sporting Kansas City es la mejor" | Hablando con Ilie Sánchez

En esta edición de “Hablando con" de la vigésimo segunda temporada de la MLS, conversamos con el mediocampista defensivo de Sporting Kansas City, Ilie Sánchez, quien llega a la MLS luego de haberse formado en La Masía, bajo el mando de entrenadores como Luis Enrique y Pep Guardiola.

En su primer año con SKC, el catalán ha sido titular en todos los partidos que ha disputado su club en esta campaña de la MLS, y además ha jugado los 90 minutos en cada uno de los 15 duelos. Rápidamente Sánchez se ha convertido en una pieza clave del conjunto del veterano entrenador Peter Vermes, ayudando a catapultar al club a la cima de la Conferencia del Oeste (7V-4E-4D). “Sánchez es un jugador increíble. Él es el pegamento de nuestro equipo. Sabe leer el partido, tomar decisiones de manera increíble y es un jugador de primer nivel”, dijo Vermes sobre el español en una entrevista para Goal.com.



Sánchez es gran parte del buen nivel que ha alcanzado el Sporting Kansas City, que se encuentra en el primer lugar de la Conferencia del Oeste, en lo que va de la temporada, y como nos cuenta en la entrevista, todavía tiene más que mostrar.



Elocuente para hablar y eficiente para jugar, Sánchez es segundo en la liga en referencia a pases totales (1104), y quinto en la liga en balones recuperados (121), destacando no solo en su equipo, sino en la MLS.

Este sábado 10 de junio, Sánchez y SKC recibirán a Montreal Impact (MLS LIVE; 8 p.m. ET) en el Children’s Mercy Park donde gozan de una racha invicta en los últimos 16 partidos como local – un récord para el club. La última vez que Kansas City permitió un gol ahí fue el 9 de abril y buscará que se mantenga así, a pesar del potente ataque de Montreal liderado por Ignacio Piatti.

A continuación, le compartimos “Hablando con Ilie Sánchez”. Le invitamos a utilizar la entrevista completa o cualquier parte de esta para sus artículos sobre la MLS. Por favor, dar crédito a FutbolMLS.com.



Llegaste a la liga este año, hace 4 meses más o menos, y debutaste en el primer partido de la temporada regular de Sporting Kansas City, ¿cómo te has adaptado al juego del equipo y de la liga y qué impresión te causó ese primer partido?

“Debutamos en DC y fue un partido difícil porque, aunque tenemos un equipo hecho desde hace muchos años, yo soy nuevo. He tratado de adaptarme a la competición. Creo que es una liga muy interesante. Tiene un nivel bastante alto. Creo que he acertado viniendo aquí porque puedo mejorar mucho mi nivel”.

¿Viniendo de la Masía, del fútbol español, qué crees que le aportas al fútbol de aquí?

“Yo poco. Yo simplemente intento aportarle a mi equipo estando disponible para que el técnico siempre pueda contar conmigo. Creo que Sporting [Kansas City] es el que aporta muchísimo al fútbol estadounidense y canadiense. Creo que Peter [Vermes] tiene una filosofía distinta a la que hay por norma general en EE.UU. Creo que los equipos han tratado de fijarse en nuestra manera de jugar y eso es algo muy bueno. Al final, nadie ha descubierto nada pero sí que es verdad que Peter trata de hacer un fútbol distinto al que se juega aquí. Poco a poco va sacando nuevas ideas, y creo que eso es muy positivo. No soy yo. Yo solo soy un jugador que intento hacer lo que el entrenador me dice y un poco más”.



Más allá de las habilidades técnicas y las tácticas, ¿qué aprendizajes te llevaste luego de jugar en La Masía bajo el mando de Luis Enrique y Pep Guardiola?

“Casi todo. Yo siempre lo digo: tuve la gran suerte de que mi primer entrenador profesional fuera Luis Enrique. Con él estuve dos años y aprendí prácticamente todo lo básico que hay que saber para ser futbolista. Cuando tienes al mejor, o uno de los mejores, como primer entrenador, te facilita mucho el camino. También es cierto que yo llevaba ya cuatro años en la cantera, y es una escuela que te enseña mucho, tanto en lo futbolístico como lo profesional. Yo crecí muchísimo como persona en La Masía. Es cierto que no viví ahí, porque soy de Barcelona y vivía con mis padres, pero pasaba mucho tiempo ahí, entrenando y comiendo y compartiendo con mis compañeros e instructores, que llevan muchísimos años en la casa y a todos nos trataban por igual. Entonces aprendí muchísimo, tanto en lo futbolístico como lo personal”.



¿Cómo describirías entonces el fútbol de Peter Vermes?

“Nosotros tratamos de asociarnos con el balón para llegar a la portería del rival con la máxima garantía de hacer gol. Buscamos hacer muchos goles, y que no nos hagan goles a nosotros. Nosotros defendemos con el balón, es decir, nos gusta tener la pelota y poder crear ocasiones de gol”.

Haz sido titular en los 14 partidos de la temporada regular este año. ¿Cómo analizas tu rendimiento en esos partidos y a qué se debe esta racha positiva?

“Estamos contentos. Creo que hemos alcanzado un nivel difícil de alcanzar en 14 partidos. Venimos de perder fuera de casa y eso siempre hace que la semana sea un poco más dura pero creo que jugamos a lo que queremos jugar. Nos queda todavía un recorrido por mejorar pero que yo me he adaptado muy bien al equipo y solo espero seguir mejorando porque el margen todavía es amplio”.

Los mejores resultados de la temporada del Sporting KC han sido en partidos que jugaron como locales. ¿Esta diferencia es simplemente por jugar frente a los hinchas del equipo, o hay alguna otra razón por la cual el éxito sobre la cancha y el juego del equipo es diferente tanto en casa como de visita?

“Es un factor psicológico. Al final, creo que tenemos una de las mejores aficiones de la liga. A nosotros nos ayuda muchísimo jugar ante ellos. También, la parte negativa, es que afuera de casa tenemos que mejorar. Tenemos que intentar suplir ese factor psicológico con algún otro factor para poder tener rendimiento fuera de casa. Lo que sí está claro es que nuestro estadio es uno de los mejores de la liga, la afición, para mí, la mejor, y eso siempre ayuda”.



Sí, se respira mucho fútbol en Kansas.

“Si, todos los deportes, pero especialmente el fútbol. La gente es muy entusiasmada y eso ayuda”.

¿Eso te sorprendió?

“Lo que pasa es que ya me lo habían advertido. Cuando hicimos la pretemporada en Tucson, aparte de mis compañeros y del entrenador y toda la gente del club, que es normal que te lo digan ellos, me encontré con David Villa, que ya lo conocía de antes, y de las primeras cosas que me comentó del club, del Sporting [Kansas City], fue lo de la afición. Que era una de las cosas de las que más iba a disfrutar era la afición en casa, porque es espectacular. Él me dijo el estadio, entonces yo le pregunté si era por el campo, el césped o las instalaciones y me dijo que no, que era el ambiente, que era uno de los mejores de la liga”.



En esta temporada han logrado importantes victorias sobre algunos de los mejores equipos de la liga, como el 2-0 sobre NYRB el 3-0 contra Seattle y el 1-0 de visita en Portland. En esos partidos, ¿cuál es el factor en común en estos partidos? Es decir, ¿hay algo en la actitud o el juego del equipo que crees que influyó de manera decisiva en estos encuentros?

“Creo que esos partidos, en concreto, supimos leerlos desde el principio. Supimos lo que teníamos que hacer y la razón por la cual estábamos en el campo. Nosotros tratamos de hacer un juego que al final los rivales siempre van a estudiar y tratar de contrarrestar, pero en estos partidos, especialmente, supimos encontrar la solución antes que quizás el otro día en Vancouver, por ejemplo, o el partido que perdimos contra Colorado, donde hicimos un partido bueno, que jugamos muy bien, pero se encontraron con un gol a los 10 minutos y eso nos complicó mucho. Entonces creo que en los partidos que mencionaste que ganamos, supimos leerlos desde el principio y adaptar nuestro juego, y eso es lo que nos llevó a un buen rendimiento”.

¿Cuál es tu estilo de juego dentro de la cancha, y qué intentas hacer en cada partido?

“Es que es difícil, pero supongo que soy un jugador que le gusta participar en el juego. Cuantas más veces toque el balón mejor, es así como me divierto. También entiendo que hay una parte defensiva, que quizás tenga que seguir mejorando, en cuanto a agresividad. Pero a mi me gusta tener el balón, me gusta pasárselo a mis compañeros, y me gusta divertirme así”.



¿Cómo se dio tu traspaso a Sporting Kansas City, y qué impresiones te llevas del equipo tras tus primeros meses?

“Fue como un cúmulo de casualidades. Resulta que yo no estaba muy contento con mi situación deportiva en Munich 1860, entonces decidí romper mi contrato, rescindir contrato con el club, y a la vez, al cabo de un tiempo, me llamó Peter [Vermes] y estuvimos hablando sobre la posibilidad de venir aquí. Yo me acuerdo que cuando yo firmo en Alemania, hacer tres años, durante el mercado de invierno, ya tengo un primer acercamiento por parte de Sporting [Kansas City]. Lo que pasa es que yo no pude salir en ese momento de Alemania, el club no me dejó rescindir el contrato ahí. Como entiendes, hay una serie de cláusulas que hay que cumplir y no pude salir. Entonces ahora que estuve libre creí que era el momento en apostar por algo nuevo y Peter [Vermes] me convenció. No hay más. De lo que si estoy agradecido es que todo lo que me dijo para intentar ficharme se está cumpliendo, y con creces. He tomado la decisión correcta, seguro, porque todo lo que yo creía que iba a pasar está pasando, y eso siempre se agradece. A veces, la gente, no necesariamente con mala fe, dice cosas que a veces no son reales. Pero aquí, mucho más de lo que me dijeron se está cumpliendo”.



¿Notas alguna diferencia en los equipos nuevos y los más tradicionales de la MLS?

“Yo creo que la diferencia está más en la manera de plantear los partidos. Creo que al final, aquí el ‘mister’, el entrenador, tiene la confianza del club, se la ha ganado, y puede hacer lo que quiera. Puede plantear una manera de jugar que a él le convenza y que a él le guste, aunque tome tiempo. Supongo que los equipos nuevos necesiten un rendimiento más inmediato para tratar de ganarse la confianza que Peter [Vermes] ya tiene, y eso se traslada a la hora de tratar de buscar el resultado. Se nota que los equipos que tienen una manera de jugar un poco más elaborada, más trabajada, son los que ya llevan mucho tiempo aquí y que tienen la confianza de los clubes para hacerlo”.



¿Qué otros equipos de la MLS te han impresionado y por qué?

“Ayer hablaba de esto con compañeros míos en España. Hay un equipo, que es [FC] Dallas, que justamente por su entrenador y sus jugadores, sabe muy bien lo que quiere, y sabe adaptar su sistema de juego y su filosofía según el partido que le toque, y eso es muy bueno. Al final hay partidos en que tu manera de jugar no sirve o no sale, o hay compañeros que no están en el partido, pero yo creo que ellos, siempre los 11 que salen, saben lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, y acaban teniendo el resultado. Eso es mérito de los jugadores, por supuesto, porque son ellos quienes llevan a cabo la estrategia, pero también del entrenador, quien es el que la plantea y que consigue que todos estén metidos en el partido. Entonces, en ese sentido Dallas es un equipo que me ha sorprendido. También te podría decir muchos otros, porque, como te digo, el nivel de la liga me parece bastante alto. Pero también, es un poco de a ratos. Depende del partido, depende del ambiente, de la situación, hay equipos que han jugado mejor, otros que han jugado peor. Si tengo que destacar a uno, sería el Dallas”.

Mencionaste que habías charlado con tus compañeros en España, ¿qué opinan ellos de la liga y de que estés jugando aquí en la MLS?

“Muchos se interesan, muchos de mis excompañeros que ahora están en primera o segunda división se interesan por ver cómo está yendo mi experiencia y por el nivel de la liga, sobre todo. También me preguntan sobre las facilidades que tenemos aquí. Al final es una liga con un trato diferente a las europeas, porque todo está controlado por la MLS. Al final es la que decide todo, los vuelos, los hoteles, las instalaciones y es la que maneja la economía, y eso es una cosa muy buena. Aunque no estemos acostumbrados nosotros, creo que es una cosa que da garantías. Es una ventaja, porque le quita mucho trabajo a los clubes y a los jugadores nos repercute, porque nos da garantías de poder disfrutar y de poder entrenar en buenas instalaciones y no tener que preocuparnos por más que jugar fútbol. Todo eso se lo transmito yo. Ahora, no es que yo trate de convencer a nadie de que tengan que venir aquí, yo explico mi experiencia simplemente y muchos de ellos se están interesando por el fútbol que se hace aquí”.



¿Con cuál partido de la temporada te quedas?

“Creo que dejando al lado los de casa, que todos han sido muy buenos, me gustaría quedarme con el de Portland. Fue una gran victoria fuera de casa, y es lo que nos está faltando en los partidos fuera de casa, adonde aparte de jugar bien y hacer nuestro fútbol, es conseguir el resultado”.

¿Tienes algún hobby o disfrutas de algo en tu tiempo libre?

“Sí, disfruto de muchas cosas. Me gusta mucho el deporte, ver deportes, como el tenis. Me gusta leer, ir al cine, comer. La verdad es que la ciudad es encantadora, me siento muy cómodo aquí y la gente te trata bien. Tiene de todo, es una ciudad pequeña pero puedes aprovechar para hacer cualquier cosa. La BBQ, cuando se puede, después de los partidos es muy buena”.