Kendall Waston, la versátil “bestia” de los Whitecaps que llega a reforzar a Costa Rica en su mejor momento

En el mejor sentido de la palabra, Kendall Waston es una bestia. Así es como el defensa costarricense de los Vancouver Whitecaps es retratado por compañeros y oponentes.

Ese fue el calificativo usado por Greg Garza de Atlanta United después de que su equipo cayera por 3-1 ante los Whitecaps, un resultado catapultado por dos goles y una asistencia del tico.



“Waston es una bestia en el aire y pagamos por eso”, le dijo Garza a los medios después del encuentro. “Es obvio porque él estuvo involucrado en los tres goles”.

Por su parte, el entrenador de los Whitecaps, Carl Robinson, usó un sinónimo de la palabra al referirse al capitán de su equipo.

“Kendall ha sido absolutamente excelente desde el inicio de la temporada”, dijo Robinson. “Es muy maduro. Con 29 años y la responsabilidad de ser el capitán, creo que ha crecido. Ha sido un monstruo para nosotros.”

Waston, con 1,96 metros de estatura y 195 libras, impuso su dominio en las dos áreas de la cancha, algo que ha hecho regularmente a lo largo de sus cuatro temporadas en Vancouver tras su llegada de Saprissa en 2014.

Y es que no solo se trata de su estatura y corpulencia, la cual es digna de un jugador de baloncesto o fútbol americano, sino también de su destreza técnica con el balón en sus pies y su entendimiento táctico. Es esa versatilidad y su mentalidad la que le merecieron el gafete de capitán en Vancouver y un nuevo llamado a la selección de Costa Rica de cara a dos cruciales partidos de eliminatorias mundialistas.



Su arsenal técnico quedó en evidencia con su primer gol ante Atlanta, cuando bajó el balón dentro del área al mejor estilo de un centro-delantero y lo puso al fondo de la red tras protegerlo con su recia figura.



Rare Sighting: @kwaston88 scoring with his feet. #slowmo #vwfc

Next Match June 17 vs. FC Dallas: https://t.co/9PzvwB8f8M pic.twitter.com/R9MHakXxaU