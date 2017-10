Kaká se lleva buenos recuerdos de su paso por Orlando City: "Fue una aventura increíble"

La sonrisa que lo ha identificado a lo largo de toda su carrera, pero la tristeza por su inmimente partida era palpable. Kaká no estará en Orlando City cuando 'los Leones' comiencen los entrenamientos de pretemporada en el inicio de 2018.

El campeón mundial con la selección de Brasil y ganador del Jugador del Año para la FIFA aseguró que busca "nuevos desafíos" para su carrera profesional, que -de momento- no llega a su fin.

El jugador franquicia rechazó una propuesta de jugar por un año más con 'los Leones' y todo apuntaría a que Kaká regresaría por una temporada al fútbol brasileño, para poder estar más cerca de su familia y sus hijos. Al mismo tiempo, en la conferencia de prensa llevada a cabo el miércoles el futbolista aseguró que los informes publicados por medios de su país que aseguraron que Kaká siente dolores tras entrenamientos y partidos no son verdaderos.



Mientras explicó su decisión, el 10 nacido en el Distrito Federal del mayor país sudamericano dejó abierta la puerta para volver a Orlando en el futuro "como embajador, para trabajar como gerente general, o como entrenador. Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar".

A Kaká le quedan por jugar apenas dos partidos de temporada regular con Orlando City. Su despedida como local será el próximo domingo, frente a Columbus Crew, antes de que el equipo de Florida viaje a Philadelphia para enfrentar al Union el día 22 de octubre. Además, el conjunto púrpura disputará un amistoso a inicios de noviembre para recaudar fondos destinados a afectar a la población de Costa Rica afectada por el paso del Huracán María. "Estaré aquí para honrar a esta camiseta hasta el final", ratificó el enganche.



publicidad

Para sus compatriotas Flavio Augusto da Silva (propietario del equipo) y Alex Leitão (presidente de Orlando City), la partida de Kaká implica el fin de un ciclo. El trío integrado por el jugador y los directivos han trabado una fuerte amistad, luego de que el astro se convirtiera en la cara visible de la franquicia de la MLS.



"Primero fuimos amigos, la relación de negocios llegó después. Es triste que esta era termine, pero ya es hora", manifestó Kaká. "Ellos creyeron que uno podía ser una parte importante de este proyecto, que se podía establecer a Orlando City en la MLS y que yo podía cumplir un papel de líder".

"Por supuesto, uno de mis sueños era clasificar a los Playoffs y quizás ganar la MLS Cup, pero no estoy enojado por no haberlo conseguido", agregó. "No podemos controlar los resultados. Pero como profesional hice todo lo que me fue posible, estuve aquí y peleé por el club".

Kaká admitió también que estar lejos de sus hijos -que regresaron a Brasil tras su divorcio en 2015- ha sido difícil de concilar con su carrera profesional en Estados Unidos. "La familia es muy importante para mí. Vivir en un país distinto al de mis hijos es algo que tuve que analizar también", comentó. "Pero creo que lo que necesito ahora son nuevos desafíos y nuevas motivaciones. Eso es lo más importante para mí, y en eso he basado mi decisión".



Ni el club ni el volante han hecho planes para su futuro. Todo eso se irá dibujando en el futuro. Por el momento ambas partes se limitaron rendir homenaje a una relación de respeto recíproco.

"Quiero agradecer a Flavio y Alex, y a todo el mundo en el equipo. Me permitieron ser parte de esto desde el comienzo", mencionó Kaká. "Esta fue una aventura increíble".

"Compartimos tres fantásticos años juntos", sintetizó Da Silva. "En ese tiempo hemos construido algo que a otros clubes les insume casi un siglo, y Kaká cumplió un papel muy importante en eso. Cuando él vino a Orlando contaba con muchas opciones, pero nos ayudó a construir este club y a desarrollar el fútbol en Estados Unidos":



Leitão agregó que los años de creación del club estarán para siempre vinculados a Kaká. "Como equipo fuimos muy afortunados al tener a alguien con su personalidad. Espero que la gente entienda lo que traer a este tipo ha significado para nosotros, que conozcan su historia y cuán grande es en el mundo del deporte".

"Es uno de los mejores futbolistas que han existido. Punto. Y lo hemos tenido para nosotros durante tres años. Definitivamente, queremos rendirle honores de la mejor manera posible, tanto el próximo domingo como el 4 de noviembre (la fecha provisional para el partido en beneficio a la población de Puerto Rico)".

"Es un día triste, obviamente", añadió el miércoles el entrenador Jason Kreis. "Kaká es la cara de nuestra franquicia, un gran futbolista y nuestro capitán, pero por encima de todo es una grandísima persona. A veces la gente piensa que los deportistas en el más alto nivel son egoístas. Pero él renovó mi fe. Con él ese no es el caso. Es una persona que da, que se entrega, es humilde y disfruta al hacer lo que hace. Por todo eso, ha sido un absoluto placer trabajar con él".



publicidad

Además, Kreis consideró que el bombazo que recientemente Kaká marcó ante Atlanta United fue una de las mejores jugadas del brasileño en la MLS.