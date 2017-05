Jürgen Klinsmann y Sigi Schmid los invitados de lujo de Barros Schelotto y Boca para el Superclásico

El domingo se jugó el superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, considerado por muchos como uno de los mejores y más pasionales clásicos en el planeta, y tanto Jürgen Klinsmann como Sigi Schmid aprovecharon para vivir y experimentar de primera mano la histórica rivalidad.

Klinsmann, ex seleccionador de la selección de los Estados Unidos, y Sigi Schmid, ex director técnico de Seattle Sounders, hicieron el viaje a Argentina debido a la invitación que les hizo el actual técnico Xeneize, Guillermo Barros Schelotto.





El sábado estuvieron recorriendo las instalaciones de Boca Juniors y se reunieron con Guillermo – quien es el máximo ídolo del Columbus Crew en parte por los títulos conseguidos en su época de jugador con el club de la MLS bajo la dirección técnica del mismísimo Sigi Schmid.

“Siempre quise vivir un superclásico y la invitación de Guillermo no la pude resistir. Recién está empezando su carrera pero se nota que es un gran entrenador. Tiene un futuro inmenso", explicó Jürgen en una nota publicada en la página oficial de Boca Juniors.

Como no podía ser de otra manera, Guillermo, Klinsmann y Sigi habrían sostenido una charla futbolística tras intercambiar algunos presentes.



Boca vs River Plate! What an unforgettable experience with the incredible atmosphere at La Bombonera ! @BocaJrsOficial pic.twitter.com/VvMVMtDAmB

— Jürgen Klinsmann (@J_Klinsmann) May 15, 2017