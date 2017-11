Jozy Altidore y Sacha Kljestan dan sus versiones sobre la riña que propiciaron en el duelo Toronto-Red Bulls

Jozy Altidore y Sacha Kljestan se echaron la culpa mutuamente del incidente del final del primer tiempo del partido de vuelta entre Toronto FC y New York Red Bulls. Los jugadores fueron expulsados y no jugaron la segunda mitad.

El conflicto comenzó en la cancha después de un encontronazo entre Sebastian Giovinco y Tyler Adams, en el que se metió Altidore. El capitán de Red Bulls recriminó la acción y empujó a Altidore, que exageró la caída.



La riña siguió al entrar al túnel del estadio en el final del primer tiempo.

"Trato de hacerme algo por la espalda, me tomó del cuello y me empujó", dijo Altidore. "Y se dio cuenta de la peor manera que no debe hacer algo así".

Kljestan rechazó la versión y dijo que Altidore lo "empujó contra la pared". El mediocampista dijo que su expulsión fue injusta.



"Tengo la conciencia tranquila. Se siente uno sin ayuda, no poder jugar el segundo tiempo por algo así", dijo Kljestan.

El técnico de Toronto dijo que a Altidore lo emboscaron varios jugadores de Red Bulls. Las acciones serán revisadas por el comité disciplinario de la MLS.