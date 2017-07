Jozy Altidore cumple una década como garantía de gol en la selección de Estados Unidos

Casi diez años pasaron desde que Jozy Altidore marcó su primer gol con la selección absoluta de Estados Unidos. Esa vez -como en tantas otras ocasiones- fue un letal cabezazo tras un centro de Drew Moor en un amistoso frente a México. Más allá de que se trató de un momento histórico, Altidore recuerda bien ese momento porque 'le robó' el gol a Clint Dempsey, quien estaba muy cerca de él en esa jugada.

"Recuerdo que Clint en ese entonces tenía un horrible core de cabello, y que siempre me burlaba de él", explicó el atacante de Toronto FC antes del entrenamiento del Team USA en las instalaciones de la Universidad de Pensilvania. "Pero él no se enojó. Creo que estaba feliz por mi gol".



Una década después los dos atacantes son parte importante de la ofensiva de Estados Unidos. Y a Jozy le encanta volver a jugar con Dempsey después de que ambos fueran convocados para la segunda parte de la Copa Oro de la CONCACAF, junto a otros veteranos como Michael Bradley y Tim Howard, que seguramente serán parte del partido de cuartos de final ante El Salvador de este miércoles en el Lincoln Financial Field el miércoles por la noche.



"Creo que es algo bueno para ambos como profesionales que -después de 10 años- todavía estemos en la selección jugando partidos importantes", señaló Altidore. "Es algo muy grande... Pero no tenemos tiempo de pensar en eso o de darnos una palmadita en la espalda. Todavía queda mucho trabajo y quedan muchas cosas buenas por venir".

El hecho de que Altidore, Dempsey, Bradley y Howard hayan conseguido muchas cosas dentro de la selección no resta importancia a la convocatoria para la etapa decisiva del torneo de selecciones.

"Obviamente, existe una dinámica cuando tienes a un grupo de muchachos juntos durante algunas semanas y luego efectúas algunos cambios", manifestó Bradley. "Pero depende de nosotros llegar y acomodarnos al grupo de manera inmediata. En definitiva, cuando comience el partido nada de eso importa".



"Es diferente seguir al equipo desde la distancia y luego sumarte, como en una situación como esta", coincidió Altidore. "Nunca me había pasado antes. Así que si bien es un poco diferente en el fondo tiene muchas cosas de parecido a lo que ya vivimos antes", apuntó. "Estos son partidos que quieres ganar. Son partidos que tenemos que ganar si buscamos seguir y levantar el trofeo. Sabemos que somos una de las selecciones más grandes de esta región; no hay motivo por el que no podamos ganar este partido", concluyó.

El delantero centro de Toronto FC no desprecia a los rivales de la CONCACAF, pero sí considera que Estados Unidos está en condiciones de derrrotar a los salvadoreños sin demasiadas complicaciones.



"Si pretendemos dar un paso adelante y competir con los mejores entre los mejores, tenemos que llegar a un punto en el que no ganaremos este tipo de partidos de manera automática pero que sí podremos controlar y dominar", expuso Altidore. "Esos son los próximos pasos que tenemos que dar como nación de fútbol, y creo que estamos en el camino correcto".

Jozy seguirá haciendo lo que mejor sabe, marcar goles y abrir el arco rival en partidos complicados, más allá de que todavía cuente con críticos en su país natal. "A esta altura de mi carrera no me preocupa que me aplaudan y me feliciten. A medida que vas madurando vas jugando por motivos diferentes. Ahora yo juego por mi familia y por la gente que me importa".



