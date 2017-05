Joven venezolano que dejó en el banquillo a Andrea Pirlo jugaría para NYCFC ante Atlanta

Facebook | New York City FC

Yangel Herrera crece dentro del plantel de New York City FC.

Yangel Herrera crece dentro del plantel de New York City FC. Facebook | New York City FC

PURCHASE, N.Y. -- La historia de Yangel Herrera con New York CIty FC no es flor de un día. El joven volante venezolano debutó como titular en el conjunto celeste el pasado fin de semana en reemplazo de Andrea Pirlo y -en lo inmediato- parece que no hay planes para que eso cambie.

Herrera, de 19 años, viajará a su país tras el encuentro del domingo frente a Atlanta United en el Yankee Stadium (4 pm ET, Univision) para unirse a la selección Sub-20. Tras la práctica del jueves Patrick Vieira, entrenador de NYCFC, explicó la situación dentro de su plantel.



"Por supuesto, queremos que Yangel juegue más, pero ya sabíamos que tendría que ir al Mundial Sub-20 y no podemos hacer nada al respecto", dijo el campeón del mundo con la selección de Francia luego del entrenamiento. "Pero seguramente Yangel estará involucrado en el próximo partido y luego tendrá que unirse a su selección".

El sudamericano causó una excelente impresión en la victoria a domicilio por 3-2 frente a Columbus Crew, en la que marcó un gol y generó una asistencia. "No solamente fue valiente al confrontar de cabeza con el rival, sino que destacamos su agresividad, especialmente en nuestro tercer gol", valoró Vieira. "Él es bueno para nosotros y estoy muy contento por él. Es un agregado más a la calidad que tenemos en este equipo. Trataremos de contar con él todo lo que podamos", expresó el entrenador. Herrera llegó a New York City FC en calidad de cedido hasta el final de esta temporada por Manchester City.



Yangel Herrera anota su primer gol en la MLS para NYCFC Univision Deportes Network 0 Compartir

El entrenador -uno de los mejores volantes centrales del fútbol europeo en las últimas décadas- habló de las condiciones técnicas del 'vinotinto'. "Cuando ataca tiene más calidad que la que yo tenía cuando era futbolista. Es un jugador muy interesante. Nos complace que esté con nosotros", expresó el exjugador de Arsenal y Manchester City, entre otros clubes. "Yangel es todavía muy joven y se está desarrollando, pero tiene el nivel y la calidad para tener éxito en esta liga, y ya lo demostró frente a Columbus. Lo perderemos por un tiempo, pero regresará".



Pese a que confirmó que Herrera jugará frente a Atlanta, Vieira no quiso decir si lo haría en condición de titular (lo que, presumiblemente, volvería a enviar a Andrea Pirlo al banco de relevos) o si sería suplente. "Podemos jugar con los tres futbolistas que iniciaron el partido ante Columbus Crew en el centro de la cancha (Herrera, Alexander Ring, Maxi Morález), también podríamos hacerlo con Pirlo en lugar de Yangel", manifestó el entrenador. "Creo que Andrea, Maxi y Alex funcionaron muy bien en algunos partidos", agregó. "Tengo opciones para el armado del equipo, teniendo en cuenta además lo que trae el rival. Como entrenador me interesa tener diferentes jugadores para elegir, dependiendo de sus características".



Pase lo que pase el domingo Yangel Herrera armará sus maletas para estar a principios de la próxima semana en Venezuela. Desde allí viajará a Corea del Sur, donde representará a Venezuela en la Copa del Mundo de la categoría Sub-20.