Joven figura venezolana de la MLS lamenta la crisis social que se vive en su país

BRONX, N.Y. -- Yangel Herrera lo hizo de nuevo. El joven volante venezolano volvió a ser titular por segunda semana consecutiva en New York City FC, que el domingo derrotó por 3-1 a Atlanta United en el Yankee Stadium. A punto de unirse a su equipo nacional el prodigio sudamericano habló de su buen momento en la MLS y de la angustiante situación que se vive en su país natal.

El joven volante vivió una sensación agridulce al finalizar el partido. Herrera sigue sumando con sus actuaciones comentarios positivos en el ambiente de la MLS. Pero, al mismo tiempo, jugador de 19 años lamentó el hecho de tener que dejar durante varias semanas. El lunes el dueño del dorsal 30 viajará hacia Italia, donde se unirá a la selección Sub-20 de Venezuela, que en pocos días iniciará su participación en la Copa del Mundo de esa categoría, que se disputará en Corea del Sur.



"Me voy triste, porque quisiera seguir jugando acá, en este gran momento que vive el equipo", admitió Herrera. "Pero al llegar aquí ya sabía que tenía una responsabilidad con mi selección. Son cosas del fútbol". El futbolista cedido por el Manchester City se ilusiona con la gran oportunidad que tiene por delante. "Para nosotros los futbolistas un Mundial es lo máximo, todo jugador anhela jugar en ese tipo de competición".



"Tenemos un buen grupo de jugadores", aventuró. "Venezuela [que competirá en el Grupo B, donde enfrentará a México, Alemania y Vanuatu] puede ser sorpresa en el Mundial".

Para Yangel Herrera la ilusión que le genera representar a su país se contrapone con el desasosiego que siente al leer y ver las noticias que llegan desde su país natal. Venezuela vive desde hace semanas una profunda crisis social, política y económica, que tiene en vilo a toda la región. "Eso no se puede dejar de lado", respondió con tristeza el centrocampista ante la pregunta de FutbolMLS.com. "Al tomar tu teléfono y ver todo lo que pasa en tu país, todos los mensajes con las novedades diarias que te llegan, creo que es bastante desagradable todo lo que ocurre", lamentó.



"Mi familia está allá y está propensa -Dios no lo quiera- a cualquier cosa", agregó. "Yo aquí estoy solo, la verdad que se siente demasiado mal", dijo con pesar. "El fútbol es lo que me hace olvidar todo", prosiguió. "Me concentro en lo que pasa aquí. Con esto yo quiero ayudar a mi familia", explicó Herrera. "Luego me concentraré en la selección, que es la única manera en la que podemos dar alegrías al país cuando más lo necesita".

"En Venezuela la gente se identifica mucho con la selección", prosiguió. "Cuando jugamos el Sudamericano el país también estaba mal y cada vez que ganábamos un partido la afición se hacía sentir. Somos responsables de dar alegrías al país en los momentos que estamos pasando".



Antes de unirse a su selección, Herrera manifestó su satisfacción por el triunfo frente a Atlanta United. "Estoy bastante contento por esta victoria conseguida acá en casa, ante un gran ambiente de nuestros fanáticos", valoró. "Son dos victorias consecutivas", dijo al recordar el 3-2 del pasado fin de semana, en la visita de New York City FC frente a Columbus Crew. "Espero que el equipo siga con esta senda victoriosa, que es muy buena".



Lo que más satisface al internacional 'vinotinto' es que el equipo celeste haya conseguido imponerse ante los hombres de Gerardo Martino practicando un buen fútbol. "Me da bastante placer eso", comentó. "El equipo cada vez entra más en confianza, nos acoplamos unos a otros, cuando uno pierde el balón los compañeros corren por tí para recuperarlo", añadió. "Eso es lo bonito. Todo el mundo está comprometido, con ganas de ganar, con ganas de seguir luchando día a día para que esto salga adelante".

Las buenas actuaciones de Yangel Herrera relegaron por segunda semana consecutiva a Andrea Pirlo al banco de suplentes. El muchacho prefiere no opinar sobre las decisiones del cuerpo técnico, aunque evidente disfruta de su titularidad recién estrenada. New York City FC jugará cuatro partidos en condición de visitante en las próximas dos semanas, y seguramente echará en falta la potencia, las ganas y el talento del venezolano, que seguirá atentamente la evolución de su equipo en la MLS desde la lejana Asia.



