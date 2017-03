Josef Martínez se recupera en Atlanta tras lesionarse con la selección de Venezuela

El delantero venezolano de Atlanta United Josef Martínez se perderá por lesión el partido de la selección de su país ante Chile, que se disputará el martes de esta semana en el Estadio Monumental de Santiago.



Martínez no pudo concluir el pasado jueves el partido entre 'la Vinotinto' y Perú, que finalizó 2-2, por presentar una contractura en su pierna derecha. De hecho, el jugador franquicia del equipo del estado de Georgia fue descartado de inmediato por el seleccionador Rafael Dudamel de cara al choque frente a 'la Roja' austral, dentro del marco de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2018.





A través de su cuenta en Twitter el periodista Alfredo Coronis informó que Josef Martínez viajó directamente desde Venezuela a la ciudad de Atlanta.





Pese a que no se producido ningún tipo de información oficial de parte de Atlanta United el director deportivo del club confirmó a una emisora local de radio que Martínez fue evaluado por el cuerpo médico del equipo rojinegro tras su llegada a Estados Unidos.



Carlos Bocanegra tells @929TheGame that Josef Martinez will have a MRI in Atlanta tomorrow

— Mike Conti (@MikeConti929) March 24, 2017