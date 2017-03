José Mourinho lamenta el trato que dio a Bastian Schweinsteiger en Manchester United

José Mourinho, entrenador de Manchester United, lamenta la forma en la que manejó la presencia de Bastian Schweinsteiger en 'los Diablos Rojos' de la Premier League de Inglaterra.

Pocas horas después de que el volante alemán fuera presentado como nuevo jugador franquicia por Chicago Fire el técnico portugués reconoció que hubiera sido bueno mantener a Schweinsteiger en su plantel en momentos en los que ManU lucha por objetivos domésticos e internacionales en la recta final de la temporada 2016-17.



Al hacerse cargo del Manchester United en el verano de 2016 Mourinho decidió no contar con el exinternacional germano de 32 años, quien durante meses se vio obligado a entrenar con escuadras juveniles. Pero a finales del año pasado Schweinsteiger fue readmitido en el primer equipo. El técnico portugués valoró de manera positiva la influencia que el centrocampista ejerció en los entrenamientos.



"Bastian está en la categoría de jugadores con los que me siento arrepentido", señaló el portugués en una conferencia de prensa llevada a cabo este viernes. "No quiero referirme a él como futbolista", agregó Mourinho. "No quiero referirme a él como a un jugador al que compraría o no compraría. Quiero hablar sobre él como profesional".

"Quiero hablar sobre él como ser humano. La última cosa que le dije antes de que se marchara fue: 'No fui correcto contigo una vez, pero tengo que serlo ahora'", reveló el visceral técnico. "Así que cuando él me pidió irse del equipo tuve que decir que sí. 'Sí, te puedes ir'. Me siento arrepentido por mi primer período con él, y él lo sabe".



"Le dije que lo iba a echar de menos porque es un buen tipo, un buen profesional y una buena influencia en los entrenamentos. Una muy buena influencia", continuó 'Mou'. "Así que no podía evitar que se fuera, pese a que tenemos tantos partidos hasta el final de la temporada y podría haberlo usado en algunos encuentros o en algunos períodos. Tuve que dejarlo ir y ahora deseo a él y a su esposa una vida muy feliz en Chicago".



"[En el verano] teníamos un plantel enorme", pronunció Mourinho para explicar la decisión que hoy lamenta. "Pero después de conocer [a Schweinsteiger] como profesional y persona y ver su comportamiento y su respeto por las decisiones que tomé como entrenador sí, me arrepiento. No tengo problemas en admitirlo. Y -como les dije- él lo sabe".