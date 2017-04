Jornada 7 MLS: El clásico Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders encabeza los partidazos de la fecha

La séptima semana de competición en la temporada regular de la MLS destaca por dos hechos. Cuenta con una gran cantidad de clásicos y se jugará exclusivamente entre el viernes y el sábado.



VIERNES DE SUPER ACCIÓN

Philadelphia Union vs. New York City FC (7 pm ET - ESPN Deportes)

¿Un clásico en formación? El alicaído Union busca la primera victoria de la temporada frente a un NYCFC que hasta ahora no consiguió sumar puntos como visitante.



Vancouver Whitecaps FC vs. Seattle Sounders (10 pm ET - MLS Live)

La Cascadia Cup se pone en marcha esta semana con el enfrentamiento entre el conjunto canadiense y el vigente campeón de liga. El clásico tendrá un condimento adicional gracias a la presencia de Fredy Montero en las filas de los Whitecaps. El colombiano ostenta todavía el récord de ser el máximo goleador histórico de los Sounders.



San Jose Earthquakes vs. FC Dallas (11 pm ET - UniMás)

Goles y drama. Eso es lo que pueden prometer los rivales del último duelo del viernes. San Jose -invicto hasta ahora en el Avaya Stadium- buscará imponerse a un FC Dallas que todavía no conoce la derrota desde el inicio de la temporada 2017.





IMPERDIBLE SÁBADO

Otros tres clásicos tendrán lugar el sábado:

New York Red Bulls vs. D.C. United (7:30 pm ET - MLS Live)

Primer capítulo de la Atlantic Cup, una de las rivalidades regionales más antiguas de la MLS. Los Red Bulls de Jesse Marsch -que no pudieron ganar en sus últimos cuatro encuentros- podrían recuperar al jugador franquicia argentina Gonzalo Verón. En el D.C. United destaca la presencia del enganche Luciano Acosta, fundamental en las últimas dos victorias del conjunto capitalino.



Columbus Crew SC vs. Toronto FC (8 pm ET - MLS Live)

La Trillium Cup se pone en marcha en el MAPFRE Stadium. El renacido Columbus Crew (que obtuvo tres victorias en sus primeros seis encuentros de la temporada regular recibe al siempre estelar Toronto FC, que todavía no perdió ningún encuentro pero busca comenzar a sumar de a tres puntos.



Colorado Rapids vs. Real Salt Lake (9 pm ET - MLS Live)

La rivalidad de las Montañas Rocosas comienza a desandar su camino en las afueras de la ciudad de Denver. El conjunto de Pablo Mastroeni sumó cuatro derrotas en sus últimos seis encuentros. La situación es similar para el RSL, aunque el pasado fin de semana consiguió imponerse por 3-0 ante Vancouver Whitecaps en el debut de Mike Petke.



La Jornada 7 se extenderá hasta bien entrada la noche:



Montréal Impact vs. Atlanta United FC (1 pm ET - MLS Live)

El equipo canadiense retorna al Saputo Stadium y -previsiblemente- recupera a su máxima figura, Ignacio Piatti. Este será el tercer partido consecutivo de Atlanta fuera del Bobby Dodd Stadium. El equipo de Gerardo Martino viene de igualar como visitante frente a Seattle Sounders (campeón de la MLS en 2016) y Toronto FC (subcampeón).



Orlando City vs. LA Galaxy (2:30 pm ET - FOX Deportes)

El conjunto del centro del estado de Florida ha convertido a su nuevo estadio en una verdadera fortaleza. 'Los Leones' han ganado todos los partidos oficiales disputados allí desde el 5 de marzo. El Galaxy -por su parte- ganó apenas dos encuentros desde el comienzo de la temporada y apuesta todas sus fichas a la explosiva irrupción del jugador franquicia francés Romain Alessandrini.



Chicago Fire vs. New England Revolution (5 pm ET - MLS Live)

Desde la incorporación del volante alemán Bastian Schweinsteiger el Fire no perdió en casa, tras sumar un empate y una victoria. Además del jugador franquicia europeo en el equipo de Veljko Paunovic destaca el centrocampista Dax McCarty, figura del equipo de 'la Ciudad del Viento' en los últimos encuentros.



El sólido ataque es el punto fuerte de New England. Kei Kamara y Juan Agudelo fueron los autores de los dos goles con los que los 'Revs' superaron la semana pasada a Houston Dynamo, el conjunto con mayor producción de tantos en la MLS 2017.

La semana 7 de la temporada regular se completará con el partido entre Houston Dynamo y Minnesota United FC (8:30 pm ET, MLS Live) y el duelo entre Portland Timbers y Sporting Kansas City (10:30 pm ET, MLS Live).