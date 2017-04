Jornada 6 de la MLS: ¿Terminará la mala racha del Galaxy? NYCFC busca otra goleada

¿Podrá vengarse 'DCU' de la goleada que le propinó New York City FC? USA Today Images

Cuatro partidos llaman la atención en la previa de la disputa de la sexta jornada de la temporada regular de la MLS:

Choque estelar en el BMO Field

Toronto FC vs Atlanta United FC

Sábado, 7:30 pm ET | MLS Live

Quizás el partido más esperado del fin de semana. Las ascendentes jóvenes figuras latinoamericanas de Atlanta United (o casi la totalidad de ellas, debido a que el delantero Josef Martínez se recupera de una lesión) visitarán en el BMO Field de Sebastian Giovinco, Jozy Altidore y Michael Bradley, equipo subcampeón de la temporada 2016.



'La Hormiga Atómica' italiana -que todavía no ha marcado un gol en la MLS 2017- será un duro contrincante para Leandro González Pirez y Michael Parkhurst, los sólidos centrales del conjunto de Gerardo Martino. Toronto ha tenido un irregular inicio de temporada, en la que ha cosechado hasta ahora 6 puntos en cuatro partidos. Atlanta United, en tanto, generó una enorme expectativa gracias a sus buenas actuaciones registradas en los primeros partidos oficiales del año.

La necesidad 'galáctica' frente al mayor aguafiestas de la liga

LA Galaxy vs Montréal Impact

Viernes, 10:30 pm ET | MLS Live

El conjunto californiano suma apenas 3 puntos en sus primeros cuatro juegos de liga. Una situación que comienza a preocupar a la afición angelina y que el equipo intentará corregir el viernes por la noche, en el primer encuentro de la jornada. ¿Corre peligro la continuidad del entrenador Curt Onalfo tras tres derrotas? Dentro del plantel del Galaxy se produjo un fuerte proceso de autocrítica y se apuesta por una recuperación inmediata. Gran parte de las opciones del equipo descansan sobre las espaldas de su jugador franquicia Giovani dos Santos.



El Impact, por su parte, es un equipo que puede presumir de hacer mucho daño, pese a que se le presenten contadas ocasones de gol. El club canadiense viene de igualar como visitante frente a New York City FC y Chicago Fire -en el debut de Bastian Schweinsteiger-.

'Schweini' y compañía frente a uno de los equipos más en forma

Chicago Fire vs Columbus Crew SC

Sábado, 2 pm ET | MLS Live

El Crew -que enlazó tres victorias consecutivas frente a D.C. United, Portland Timbers y Orlando City- visitará a la nueva figura de la MLS, Bastian Schweinsteiger, y Chicago Fire. El club del estado de Ohio presenta un muy efectivo ataque, en el que destacan las figuras de Justin Meram, Ola Kamara, Federico Higuaín y Ethan Finlay. ¿Podrán el centrocampista alemán y el Fire detener la seguidilla de victorias del Crew?



Bastian Schweinsteiger se bajó del avión y se estrenó con este cabezazo en la MLS /UniMás 0 Compartir

Los celestes buscan ampliar su racha en la capital

D.C. United vs. New York City FC

Sábado, 4 pm ET | UniMás

En la seguna jornada de la temporada regular NYCFC goleó por 4-0 al club de la capital de Estados Unidos. D.C. comenzó la que parece ser su recuperación la semana pasada con un 2-1 ante Philadelphia Union, su primera victoria oficial de la temporada. Esta vez con el enganche argentino Luciano Acosta en sus filas los Negro-y-Rojo buscarán vengarse de ese encuentro jugado en el Bronx. Los hombres de Patrick Vieira -en tanto- disfrutan de un buen momento tras superar una semana atrás a San Jose Earthquakes por 2-1, con una gran actuación de su capitán David Villa.