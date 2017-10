MLS

Jornada 31 de MLS: Red Bulls y FC Dallas por puntos decisivos

La atención está en el final de la Eliminatoria mundialista pero la MLS tiene una corta jornada este sábado con puntos decisivos en juego.

El martes, Minnesota United venció 3-2 en campo de Atlanta United en la sorpresa de la semana. El resultado evitó que Atlanta trepara al segundo lugar de la Conferencia del Este.

El resto de partidos se juegan este sábado.

Red Bulls por la clasificación

New York Red Bulls vs Vancouver Whitecaps

Sábado 7 de octubre 5:00 p.m. ET | Unimas y Facebook

Los New York Red Bulls llevan aplazando su paso a playoffs de MLS por tres semanas. Ahora tienen una nueva oportunidad ante el líder de la Conferencia del Este, que llegará con bajas por jugadores en Eliminatorias mundialistas. La victoria clasifica a Red Bulls.

El salvaje medio oeste

Minnesota United vs Sporting Kansas City

Sábado 7 de octubre 8:00 p.m. ET | MLSLive

Minnesota United cierra la campaña de la mejor manera y todavía tiene esperanza de avanzar a los playoffs. Debe ganar los nueve puntos que le quedan y esperar muchos resultados, pero queda claro que luchó hasta el final. El rival es un Sporting golpeado por la primera derrota de local del año, pero que busca la punta de la Conferencia del Oeste.

Dallas por todo

Colorado Rapids vs FC Dallas

Sábado 7 de octubre 9:00 p.m. ET | MLS Live

La liga no le quitó puntos a FC Dallas por la incorrecta alineación de Michael Barrios contra Orlando. Ahora tendrán otra oportunidad de sumar de a tres para poder volver a zona de clasificación a playoffs. Colorado viene siendo el aguafiestas en las últimas fechas.



