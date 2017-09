Jornada 30: Kaká y el Orlando van por el milagro; Kansas City y Vancouver luchan por la punta

La Jornada 30 de la MLS empezó el miércoles y confirmó la eliminación de D.C. United, LA Galaxy y Colorado Rapids así como la clasificación de Atlanta United y Chicago Fire.

Este fin de semana puede tener los primero clasificados en la Conferencia del Oeste.

Orlando sueña

Orlando City vs FC Dallas

Sábado 30 de septiembre 4:00 p.m. ET | Univision

Orlando goleó 6-1 a New England Revolution a mitad de semana y alimentó la ilusión de llegar a playoffs aunque lo deberá hacer de forma milagrosa. En tanto, FC Dallas ganó después de dos meses y volvió a la zona de la fiesta final aunque no debe bajar la guardia.

¿Trofeo en Toronto?

Toronto FC vs New York Red Bulls

Sábado 30 de septiembre 7:00 p.m. ET | MLS Live

Toronto lleva aplazando su conquista de la temporada regular por dos jornadas. Ahora tendrá la oportunidad de levantar el trofeo Supporters’ Shield frente a su afición. El rival es un Red Bulls urgido de victorias ya que no gana desde el 12 de agosto y perdió todos sus ahorros en la tabla de posiciones.

Playoffs a la vista para la Pandilla

Columbus Crew vs D.C. United

Sábado 30 de septiembre 7:30 p.m. ET | MLS Live

El Crew hizo la tarea de ganar en los últimos cinco partidos y está a un paso de volver a los playoffs de la MLS después de un año de ausencia. En frente tendrá a un D.C. United eliminado por completo pero con jugadores motivados por quedarse en un club que en 2018 estrena estadio.



A detener un tren

New England Revolution vs Atlanta United

Sábado 30 de septiembre 7:30 p.m. ET | MLS Live

New England Revolution vuelve a su reducto, el único lugar donde puede sumar puntos, en busca de una victoria que le permita soñar con los playoffs. Se mide a un Atlanta United encendido y clasificado a la postemporada. Los Revs vencieron a Toronto en Gillette Stadium así que cualquier cosa puede pasar.

El segundo lugar del Este en juego

Chicago Fire vs New York City FC

Sábado 30 de septiembre 8:30 p.m. ET | MLS Live

El duelo entre hombres de rojo y los Celestes neoyorquinos tiene pinta de playoffs por donde se mire. Lo que está en juego es el segundo lugar de la Conferencia del Este para evitar un partido extra en playoffs. Los dos equipos ganaron de visitante a mitad de semana.

Descuidos que matan

Houston Dynamo vs Minnesota United

Sábado 30 de septiembre 8:30 p.m. ET | MLS Live

Houston Dynamo rescató un empate contra LA Galaxy a mitad de semana pero necesita la victoria para volver a zona de playoffs. Ahora tiene otra oportunidad en casa ante un equipo de expansión que resultó mejor de lo esperado y que tiene una mínima posibilidad de avanzar a playoffs.

Aire para Montreal

Colorado Rapids vs Montreal Impact | MLS Live

Sábado 30 de septiembre 9:00 p.m. ET | MLS Live

Un Montreal Impact con urgencias visita a uno de los peores equipos de la temporada. El Impact perdió a mitad de semana con New York City FC mientras que Colorado Rapids cayó en casa de FC Dallas. Para Rapids ya es asunto de gustarle a la afición.



Liderato del Oeste

Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps

Sábado 30 de septiembre 9:00 p.m. ET | MLS Live

El líder de la Conferencia del Oeste llega a casa del flamante campeón de la Open Cup. El Sporting no ha perdido en casa esta temporada y es la mejor defensa de la liga. Los Whitecaps perdieron el miércoles 3-0 en su visita a Seattle Sounders. Kansas City es tercero del Oeste a un punto de Vancouver.

Galaxy juez del Real

LA Galaxy vs Real Salt Lake

Sábado 30 de septiembre 10:30 p.m. ET | MLS Live

Real Salt Lake ganó la última vez que visitó a LA Galaxy el pasado julio. Era el comienzo de una recuperación que ahora lo tiene acariciando los playoffs de la MLS. Para el Galaxy se trata de dar una alegría a una afición que la pasó pésimo en 2017. Es el primer partido para el Galaxy desde que se confirmó su eliminación.

El último tren

San Jose Earthquakes vs Portland Timbers

Sábado 30 de septiembre 10:30 p.m. ET | MLS Live

Los Quakes quedaron heridos de muerte el pasado miércoles cuando perdieron en casa 4-1 con Chicago. Ahora tienen una nueva oportunidad ante un acérrimo rival, que anda en plan de liderar la Conferencia del Oeste. Es el último vagón para San José si quiere ir a los playoffs.

Esperanza sin minución

Philadelphia Union vs Seattle Sounders

Domingo 1 de octubre 1:00 p.m. ET | ESPN

El Union juega su última oportunidad de llegar a playoffs ante su fanaticada y el campeón de la MLS. Los Sounders levantaron el ánimo con un buena victoria sobre Vancouver Whitecaps a mitad de semana. El cierre de la jornada es un interconferencia que poco vende pero con mucho en juego.



