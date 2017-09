Jornada 29 de la MLS: Partidos con cara de final para varios equipos

Fin de semana crucial para FC Dallas, Houston Dynamo, Montreal Impact, New York Red Bulls, Real Salt Lake y San Jose Earthquakes.

Quedan pocas jornadas para el fin de la temporada regular de la MLS y varios equipos se juegan su paso a postemporada. La jornada 29 presenta partidos que bien pueden ser abrebocas de los playoffs.

Hola Connecticut

New York City FC vs Houston Dynamo

Sábado 23 de septiembre 3:00 p.m. ET | UniMás

NYCFC sale de Yankee Stadium para ser anfitrión de Houston Dynamo en Hartford, Connecticut. El City tendrá la vuelta de David Villa en lo que será un ultimo esfuerzo por alcanzar a Toronto FC en el superliderato de la MLS. Houston está obligado a sumar para volver a estar en la zona de clasificación.

Revs sin DT y el superlíder

New England Revolution vs Toronto FC

Sábado 23 de septiembre 5:00 p.m. ET | MLS Live

New England Revolution perdió su entrenador Jay Heaps a comienzo de semana después de recibir 10 goles en dos partidos. El interino es el veterano Tom Soehn pero será cuestión de los jugadores definir el futuro de los Revs. Toronto llega golpeado después de ser sorprendido por Montreal Impact el pasado miércoles al perder 5-3.

Un juez para los Quakes

D.C. United vs San Jose Earthquakes

Sábado 23 de septiembre 7:00 p.m. ET | MLS Live

El cuadro de la capital juega con el 2018 en la cabeza pero puede hacer mucho daño a equipos bajo presión como San Jose Earthquakes. Los californianos ganaron el fin de semana pasado, pero deben mantener la senda del triunfo para mantenerse en zona de playoffs. Es el partido de la temporada para los Quakes.



El acecho rojo

Philadelphia Union vs Chicago Fire

Sábado 23 de septiembre 7:00 p.m. ET | MLS Live

Philadelphia amargó a New York Red Bulls el fin de semana pasado y este sábado lo puede hacer con Chicago Fire, equipo que acecha a NYCFC por el segundo lugar del Este. El Union todavía tiene opciones de playoffs así que es todo o nada en la ciudad fraternal.

Reinicio para Red Bulls

Columbus Crew vs New York Red Bulls

Sábado 23 de septiembre 7:30 p.m. ET | MLS Live

Los Red Bulls deben olvidar el trago amargo de perder la US Open Cup para concentrarse en llegar a los playoffs. El duelo es contra un Columbus Crew en gran forma, que busca asegurar su casilla en la fiesta grande. Un partido con cara de playoffs por donde se mide. Una prueba de carácter.

Hoguera en Minnesota

Minnesota United vs FC Dallas

Sábado 23 de septiembre 8:00 p.m. ET | MLS Live

Un FC Dallas desconocido y en problemas visita a un Minnesota United sin presión alguna pero con el deseo de darle triunfos a la afición. Los de Óscar Pareja no ganan desde finales de julio y podrían quedar fuera de playoffs por primera vez desde que el colombiano tomó las riendas. Dallas no tendrá al defensa Matt Hedges.

Todo en la Rocosas

Real Salt Lake vs Seattle Sounders

Sábado 23 de septiembre 9:30 p.m. ET | MLS Live

Seattle Sounders expone un invicto de 13 partidos en casa de un Real Salt Lake motivado por llegar a los playoffs pese a tener pocos partidos por jugar. Los dos equipos han rivalizado en los últimos tiempo y este partido con cara de playoffs tampoco defraudará.



La cima del Oeste

Vancouver Whitecaps vs Colorado Rapids

Sábado 23 de septiembre 10:00 p.m. ET | MLS Live

Los Whitecaps quieren mantener la cima del Oeste ante un Colorado Rapids fuera de contienda pero con la intención de hacer daño. Los canadienses no tendrán al tico Kendall Waston por acumulación de amarillas. Rapids viene de vencer a Houston Dynamo y empatar con NYCFC.

En tierra de un campeón

Sporting Kansas City vs LA Galaxy

Domingo 24 de septiembre 2:00 p.m. ET | FOX

Sporting Kansas City, flamante campeón de la US Open Cup, espera extender la celebración ante un Galaxy sin brújula. Kansas City aspira a la cima de la Conferencia del Oeste mientras que los angelinos deben reconciliarse con la afición de alguna manera.

Comodín en Atlanta

Atlanta United vs Montreal Impact

Domingo 24 de septiembre 5:00 p.m. ET | FOX

Atlanta United es una máquina de hacer goles y tiene a toda una ciudad soñando con postemporada en la primera temporada en MLS. El rival es un equipo que renació el miércoles al vencer 5-3 a Toronto FC y quedó vivo en la lucha por los playoffs.

Portlandia vs Disneylandia

Portland Timbers vs Orland City

Domingo 24 de septiembre 7:00 p.m. ET | FS1

El cierre de la jornada tendrá a dos equipos conocidos por sus apasionadas aficiones. Los Timbers deben vencer para mantenerse en la ruta de los playoffs mientras que Orlando tiene como objetivo mantener el buen juego de las últimas presentaciones en las que obtuvo un triunfo y un empate.



