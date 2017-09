MLS

Jornada 28 de MLS: Con los ojos puestos en Atlanta y los playoffs

La carrera por los playoffs se agita en medio de la algarabía de Atlanta United por registrar un récord de asistencia en la MLS. La Jornada 28 aparece crucial para los equipos en la parte media de la tabla de posiciones. Además, nada está escrito en la Conferencia del Oeste.

Por un récord en Atlanta

Atlanta United vs Orlando City

Sábado 16 de septiembre 4:00 p.m. ET | Univision

Atlanta United aspira a meter 71,000 aficionados en el Mercedes-Benz Stadium para el partido contra Orlando City. El enfrentamiento es muy joven para llamarlo rivalidad, pero las cosas entre Atlanta y Orlando tienen chispas. Orlando viene de ganar su primer partido en tres meses. El local marcó 10 goles en sus dos últimos partidos.

Liderato del Oeste y playoffs en juego

Vancouver Whitecaps vs Columbus Crew

Sábado 16 de septiembre 7:00 p.m. ET | MLS Live

Vancouver Whitecaps llega como flamante líder del Oeste al encuentro con el Crew. El peruano Yordy Reyna es parte del éxito de un equipo impulsado por tres victorias al hilo. El Crew también lo hace bien con un invicto de cincos partidos y por ahora tiene sitio en postemporada.

Obligación para el combo de Nacho Piatti

Montreal Impact vs Minnesota United

Sábado 16 de septiembre 7:30 p.m. ET | MLS Live

Montreal se metió en líos al perder tres partidos seguidos lo que resta a sus posibilidades de avanzar a postemporada. El rival del sábado es Minnesota United, que en el papel es accesible, pero que está cerrando la temporada con mucho decoro. Partido de seis puntos para Montreal.



Alerta roja en Dallas

FC Dallas vs Seattle Sounders

Sábado 16 de septiembre 8:30 p.m. ET | MLS Live

El FC Dallas no es el mismo de los últimos dos años y se refleja en la tabla de posiciones El equipo de Óscar Pareja tiene semanas sin ganar y es sexto de la Conferencia del Oeste aunque con partidos a la mano. El visitante es un Seattle Sounders que empató en sus últimas tres salidas y además perdió a Jordan Morris por lesión.

Rueda de Chicago

Chicago Fire vs D.C. United

Sábado 16 de septiembre 8:30 p.m. ET | MLS Live

Chicago Fire sufre en el cierre de temporada, pero tiene suficientes ahorros para llegar a playoffs. El rival es el D.C. United que piensa más en lo que será el 2018 con el estreno del nuevo estadio. Bastian Schweinsteiger sigue entre algodones pero su recuperación avanza.

Confirmación y última oportunidad

Sporting Kansas City vs New England Revolution

Sábado 16 de septiembre 8:30 p.m. ET | MLS Live

El Sporting tenía todo en sus manos para conquistar la punta del Oeste pero una derrota y un empate en las dos últimas salidas lo puso en problema. Enfrenta a un New England Revolution humillado 7-0 por Atlanta a mitad de semana y que no ha ganado de visitante en todo el 2017.

Visita especial en las Rocosas

Colorado Rapids vs New York City FC

Sábado 16 de septiembre 9:00 p.m. ET | MLS Live

Viaje al Oeste para un New York City FC con bajas y que viene de perder con Portland Timbers. El equipo de Patrick Vieira aprovecha la ocasión para probar alternativas de cara a los playoffs de MLS. Los Rapids vuelven a casa después de dar un golpe a Houston Dynamo pero están casi eliminados de postemporada.



Juego de dados en Salt Lake

Real Salt Lake vs Portland Timbers

Sábado 16 de septiembre 9:30 p.m. ET | MLS Live

Real Salt Lake tiene posibilidades de llegar a postemporada pese a que le restan cinco partidos. Se trata de ganar y esperar que los rivales pierdan. Portland viene de obtener una victoria importante contra NYCFC y quiere ser líder del Oeste. El último enfrentamiento lo ganó RSL 4-1 en Portland.

Galaxy ante el nuevo superequipo

LA Galaxy vs Toronto FC

Sábado 16 de septiembre 10:30 p.m. ET | MLS Live

Hace cinco años un partido entre Galaxy y Toronto era victoria garantizada para los angelinos. Los tiempos cambian y hoy el superequipo es club canadiense. Los superlíderes de la MLS quiere romper el récord de puntos del Galaxy de 68 y llegan con cinco triunfos seguidos. El Galaxy muestra mejoría en el cierre de campaña. Tiene los playoffs lejos pero no quiere dejar de ser referente.

Seis puntos en la Bahía

San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo

Sábado 16 de septiembre 7:30 p.m. ET | MLS Live

Dos puntos separan a Quakes (séptimo con 36) y Dynamo (quinto con 38) en la tabla así que será un partido de seis puntos. Los californianos tienen más obligación ya que tienen un partido más, pero Houston no puede ceder terreno después de la gran campaña que ha hecho. El pan no se puede quemar en la puerta del horno.

La piedra en el zapato

New York Red Bulls vs Philadelphia Union



Domingo 17 de septiembre 7:30 p.m. ET | ESPN Deportes

Los Red Bulls juegan la final de la Open Cup el próximo miércoles pero no debe descuidar la MLS ya que son sextos del Este. El rival es un Union que siempre complica a los Red Bulls sin importar la forma en que estén. La serie este año tiene una victoria por bando.