Jornada 19: Atlanta United recibe a unos motivados Quakes, Colorado busca revancha contra Seattle

Los 22 equipos de la MLS verán acción en la Jornada 19 a disputarse a media semana entre martes y jueves con atractivos duelos inter conferencia. Además, Kaká se vuelve a topar de frente con Sebastian Giovinco y una nueva edición de la añeja rivalidad entre taurinos y revolucionarios a la vista.

MARTES

Atlanta United vs. San Jose Earthquakes | 7 pm ET, MLS Live

Tan solo hay un punto de diferencia entre los dirigidos por el ‘Tata’ Martino y los Quakes que estrenaron técnico con un emocionalmente cargado triunfo en el Cali Clásico el sábado pasado. Atlanta también llega con un sólido triunfo a cuestas tras pegarle con doblete de ‘Tito’ Villalba a Columbus Crew.



Minnesota United vs. Columbus Crew | 7 pm ET, MLS Live

Los dos llegan con derrotas sufridas en la jornada pasada, pero en contextos distintos en cuanto a su lugar en la tabla. Minnesota es penúltimo del Oeste y necesita ganar para salir del fondo. Mientras que la Pandilla de Ohio se mantiene arañando el sexto y último puesto de clasificación a Playoff en el Este, pero una derrota los podría dejar fuera de esa zona.



FC Dallas vs. DC United | 7:30 pm ET, MLS Live

Duelo que aparenta ser bastante disparejo. Los texanos son sublíderes del Oeste, son casi invencibles en casa y tienen a Maxi Urruti en racha goleadora. Los capitalinos son últimos del Este, y si Luciano Acosta no sale en un día mágico, se antoja complicado que el United saque siquiera un punto del norte de Texas. Todo pinta para una fiesta Hoop en pleno día de la independencia.



Colorado Rapids vs. Seattle Sounders | 9:00 pm ET, MLS Live

Rapids ha reaccionado y de a poco se parecen más y más al contendiente serio de la temporada pasada con cuatro triunfos en sus últimos seis partidos. Ahora tienen ante sí una revancha de la derrota en la final de conferencia del año pasado, ante Seattle Sounders. De conseguir los tres puntos superarían a los Esmeraldas en la tabla y se acercarían a puestos de Playoffs, pero claro no será sencillo cuando enfrente estén Clint Dempsey y Nico Lodeiro.



LA Galaxy vs. Real Salt Lake | 10:30 pm ET, MLS Live

Los galácticos han tenido una pésima temporada jugando de locales, llegan golpeados por una dolorosa derrota de último minuto en el Cali Clásico, siguen teniendo un gran número de bajas por lesión y aun es incierto si Giovani dos Santos podrá jugar tras su largo viaje de regreso desde Rusia. Aun así, las posibilidades de los angelinos no son tan malas, ya que enfrente estará el colero general, que ha recibido 38 goles en 19 partidos jugados.



MIÉRCOLES

New England Revolution vs. New York Red Bulls | 7:30 pm ET, MLS Live

Esta rivalidad está marcada por la superioridad de aquel que juegue de local, en sus últimos siete enfrentamientos siempre gano el que jugó en su propia cancha. Revolution realmente necesita que esa tradición continúe, ya que vienen de tres derrotas al hilo, la última con un apabullante 3-0 ante Philadelphia Union.



Caños y pases de fantasía, entre las mejores jugadas de la nueva fecha de la MLS UniMás 0 Compartir

Orlando City vs. Toronto FC | 7:30 pm ET, MLS Live & TSN1

Orlando por fin pudo volver a ganar de visitante y tiene casi cuadro completo, con el goleador Cyle Larin y Kaká sano incluidos, para seguir con su impresionante racha como local. En frente tendrán a un Toronto dolido por haber perdido la posición de superlíder buscando quien pague los platos rotos con el arsenal ofensivo de Seba Giovinco y Jozy Altidore.



Houston Dynamo vs. Montreal Impact | 8:30 pm ET, MLS Live & TVAS

Houston perdió sorpresivamente en Colorado y ahora tendrán que arreglárselas para volver al sendero del triunfo sin el sublíder de goleo de la MLS, Erick ‘Cubo’ Torres, quien se sumó a la selección mexicana para la Copa Oro. Y a eso, el Dynamo también le tiene que sumar la ausencia de los hondureños por la misma situación. Esta es la oportunidad del Impact de ganar por segunda vez fuera de casa en la temporada y ganar por primera vez en Houston.



Erick ‘Cubo’ Torres, anunciado como sustituto de Alan Pulido en México Univision Deportes Network 0 Compartir

Vancouver Whitecaps vs. New York City FC | 10:00 pm ET, MLS Live & TSN1

Vancouver la paso muy mal la semana pasada, cayendo por goleada ante Chicago Fire, necesitan recobrarse para intentar volver a puestos de clasificación a Playoffs. NYCFC es tercero general, pero con una victoria, podrían terminar la jornada como sublíderes, bastante factible considerando que son el segundo mejor visitante.



Portland Timbers vs. Chicago Fire | 10:30 pm ET, MLS Live

El Fire de Bastian Schweinsteiger y el líder de goleo Nemanja Nikolic, esta que no cree en nadie. Vienen de golear por 4-0 en sus últimos dos duelos y ya son líderes generales. Llego el momento de demostrar que de visitante pueden ser igual de poderosos en una siempre difícil cancha de los Timbers.



JUEVES

Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union | 8:30 pm ET, MLS Live

Sporting es líder de la Conferencia Oeste y aún está invicto como local. El problema es que no podrán contar con varios de sus mejores jugadores, por estar representando a Estados Unidos en la Copa Oro. Philly podría tener una chance más elevada de la presupuestada de sacar puntos del ‘Infierno Azul’.