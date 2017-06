Jornada 17: Toronto expone el liderato en medio de varios clásicos

La semana de la MLS viene cargada de rivalidades, pero no hay que perder la pista de la punta de la tabla en donde Toronto y Chicago libran una batalla

Toronto puede afianzar liderato

Toronto FC vs New England Revolution

8:00 p.m. ET | MLSLIVE

Toronto FC es el líder la tabla general mientras que New England Revolution se encuentra por fuera de zona de playoffs. Sin embargo, los Revs son uno de los pocos equipos que ha celebrado contra los Reds en 2017. Fue un 3-0 en Gillette Stadium para sorpresa de todos. El problema es que New England no ha ganado de visitante en la presente temporada. Toronto tendrá todas sus armas con excepción de Michael Bradley por tarjetas amarillas.

Segundo round del clásico texano

Houston Dynamo vs FC Dallas

9:00 p.m. ET / Unimás

El primer derbi por El Capitán se jugó en Dallas y terminó 0-0. Fue el primer punto de visitante para Houston Dynamo en la temporada. Los Naranja ahora deberán hacer valer la localía para tomar la ventaja en la rivalidad. El Dynamo es uno de los mejores locales de la MLS en 2017. Los dos equipos solo tienen una victoria en sus últimos seis partidos. Aquí nadie puede empatar. Los conjuntos podrán contar con la mayoría de sus figuras.

¿Vendrá la primera victoria de NYCFC en Red Bull Arena?

NY Red Bulls vs New York City FC

1:30 p.m. ET / FOX, Fox Deportes

Será el séptimo partido de los rivales neoyorquinos por el circuito emelesero. La ventaja de es de Red Bulls con cinco victorias por una del City. Hace 10 días de enfrentaron por Open Cup y volvió a ganar el equipo del lado de oeste del Hudson. El City llega con mejor récord y forma. Los Red Bulls viven una temporada de altibajos, pero suelen mejorar en el verano. Bradley Wright-Phillips es el goleador de los derbis con ocho tantos. David Villa tiene uno. City espera la recuperación total de Maxi Morález y Ronald Matarrita para contar con todas sus armas. El fantasma del 7-0 propinado por Red Bulls en 2016 sigue rondando.



publicidad

Fútbol vistoso contra resultadismo en Atlanta

Atlanta United vs Colorado Rapids

7:00 p.m. ET / MLSLIVE

Pablo Mastroeni admite sin pudor que le importa más el resultado que el estilo de juego. La declaración la dio cuando su Colorado Rapids comenzó a obtener victorias sin tener posesión. La filosofía es contraria a la que predica Gerardo Martino en Atlanta, equipo que gusta en su primer año en la MLS. Los Rapids cayeron en casa contra LA Galaxy a mitad de semana, mientras que Atlanta perdió en su visita a D.C. United. Rapids espera la recuperación de Shkelzen Gashi, su estrella en la ofensiva.

Cierre de serie entre rivales de la 95

Philadelphia Union vs D.C. United

7:00 p.m. ET / MLSLIVE

Philadelphia Union y D.C. United cierran su serie anual en cancha del Union. Por empatan a una victoria pero el Union tiene la ventaja en goles gracias al 4-0 del 13 de mayo. El United se refrescó el miércoles al vencer a Atlanta United de ‘Tata’ Martino por 2-1 después de tres partidos sin triunfos. El Union volvió a caer en rendimiento y suma tres derrotas seguidas. El momento para recuperarse es ahora.