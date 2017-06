Jornada 17: Almirón, Schweinsteiger y Kaká entre las estrellas que verán acción esta fecha en MLS

La semana de la MLS viene cargada de rivalidades, pero no hay que perder la pista de la punta de la tabla en donde Toronto y Chicago libran una batalla

Fútbol vistoso contra resultadismo en Atlanta

Atlanta United vs Colorado Rapids

Sábado 24 de junio 7:00 p.m. ET / MLSLIVE

Pablo Mastroeni admite sin pudor que le importa más el resultado que el estilo de juego. La declaración la dio cuando su Colorado Rapids comenzó a obtener victorias sin tener posesión. La filosofía es contraria a la que predica Gerardo Martino en Atlanta, equipo que gusta en su primer año en la MLS. Los Rapids cayeron en casa contra LA Galaxy a mitad de semana, mientras que Atlanta perdió en su visita a D.C. United. Rapids espera la recuperación de Shkelzen Gashi, su estrella en la ofensiva.

Cierre de serie entre rivales de la 95

Philadelphia Union vs D.C. United

Sábado 24 de junio 7:00 p.m. ET / MLSLIVE

Philadelphia Union y D.C. United cierran su serie anual en cancha del Union. Por empatan a una victoria pero el Union tiene la ventaja en goles gracias al 4-0 del 13 de mayo. El United se refrescó el miércoles al vencer a Atlanta United de ‘Tata’ Martino por 2-1 después de tres partidos sin triunfos. El Union volvió a caer en rendimiento y suma tres derrotas seguidas. El momento para recuperarse es ahora.



Impact sale por revancha en casa del Crew

Columbus Crew vs Montreal Impact

Sábado 24 de junio 7:30 p.m. ET / MLS LIVE

Columbus Crew sorprendió a Montreal el 13 de mayo cuando lo venció 3-2 en el Saputto Stadium. Ahora es el turno para el Impact que viene de empatar 3-3 en Orlando aunque ganaba el partido sobre el minuto 90. El Crew, que vive una temporada llena de altibajos, perdió en sus dos últimas salidas. A observar estará el duelo entre Federico Higuaín y el suizo Blerim Dzemaili.

Minnesota por tres puntos ante rival directo

Minnesota United vs Vancouver Whitecaps

Sábado 24 de junio 8:00 p.m. ET / MLS LIVE

El equipo de expansión tomó aire el fin de semana al derrotar 3-2 a Portland Timbers. Ahora tiene otro rival de las Cascadia enfrente para seguir sumando. Los Whitecaps vienen de empatar en casa 1-1 pero está en zona de clasificación a postemporada. Tres puntos separan a los rivales de este sábado aunque Vancouver tiene dos partidos menos.



Schweinsteiger vs Kaká en Chicago

Chicago Fire vs Orlando City

Sábado 24 de junio 8:30 p.m. ET / MLS LIVE

Una jornada de clásicos no debe eclipsar el buen partido que deben disputar Chicago y Orlando. Los Rojos pelean la punta de la liga con Toronto FC, ganaron cinco de sus últimos seis partidos, y tienen al goleador de la liga Nemanja Nikolic con 13 tantos. Orlando viene de dos épicas ya que empató contra Montreal y Seattle con jugadas de último minuto. Orlando no gana hace tres partidos, pero no pierde hace cuatro. Partido importante para la tabla de posiciones.

Nuevo reto de local para LA Galaxy

LA Galaxy vs Sporting Kansas City

Sábado 24 de junio 10:30 p.m. ET / MLS LIVE



Galaxy cumple una campaña extraña. Suma poco de local pero es el mejor visitante de la MLS. El miércoles asaltó el campo de Colorado Rapids al vencer 3-1. Lo hizo sin Gio dos Santos y otros jugadores que se encuentran lesionados. El rival es el consistente y complicado Sporting Kansas City que además es el líder la Conferencia del Oeste con 27 puntos. Galaxy seguirá sin Dos Santos, Sebastian Lletget, Jermaine Jones y Baggio Husidic. La visita, que no gana hace dos fechas, no tiene bajas importantes. El goleador Dom Dwyer espera recuperar el olfato ya que no anota desde el 3 de mayo.

Necesidades en San José

San Jose Earthquakes vs Real Salt Lake

Sábado 24 de junio 7:30 p.m. / MLS LIVE

La jornada sabatina cierra con un duelo de necesitados en el Área de la Bahía. Los Quakes no ganan hace tres partidos, lo que los deja fuera de zona de playoffs. Real Salt Lake es el equipo con más derrotas en toda la MLS con 10 aunque viene de vencer a Minnesota United. Será el primer duelo de esta temporada entre estos dos equipos de la Conferencia del Oeste.

Portland se paraliza con un nuevo clásico

Portland Timbers vs Seattle Sounders

Domingo 25 de junio 10:00 p.m. ET / ESPN 2

Los rivales de las montañas Cascadia se miden por segunda vez en el año. La cita en Seattle quedó 2-1 a favor de los Sounders. El duelo es más que el orgullo. Los dos equipos necesitan los tres puntos para poder avanzar en la tabla de posiciones. Los dos equipos llegan sin victorias en las últimas dos fechas. Portland tendrá las bajas de Roy Miller y Sebastián Blanco por suspensión. El partido cambió de horario para evitar altas temperaturas.



