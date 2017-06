Jornada 16: 'El Guaje' sigue buscando el gol 50, 'Cubo' Torres intentará el triunfo en LA

Además, el imparable Chicago Fire de Schweinsteiger buscará extender su racha ante New England, y D.C. intentará una 'hazaña' en Toronto.

Tras las 'fechas FIFA' y la intensa actividad en la copa doméstica en Estados Unidos regresa la acción de la MLS con un nutrido programa de partidos en la Semana 16 de la temporada regular.

'El Guaje' busca llegar a 50 frente al vigente campeón

New York City FC vs. Seattle Sounders

Sábado, 1 p.m. ET, Yankee Stadium| ESPN Deportes

El conjunto celeste llega al partido que abrirá el fin de semana tras haber sido eliminado el miércoles de la Copa Abierta de Estados Unidos por los Red Bulls. La lesión de Maxi Morález -que no podrá ser de la partida- abre opciones para que Yangel Herrera y Andrea Pirlo se disputen la opción de reemplazar al argentino. Herrera jugó la final del Mundial Sub-20 en Corea del Sur el pasado fin semana, ocasión en la que recibió el Balón de Bronce del certamen. El italiano, tras un mes de ausencia, regresa a la convocatoria de Patrick Vieira. Además, el capitán David Villa buscará anotar su gol número 50 en la MLS. Con algo más de descanso que su contraparte celeste, los titulares de los Sounders (que no jugaron a mediados de semana en la U.S. Open Cup) vienen de ganar tres de los últimos cinco partidos de liga de Seattle.





Por la vuelta a la victoria

Atlanta United FC vs. Columbus Crew SC

Sábado, 7 p.m. ET, Bobby Dodd Stadium | MLS Live

En su regreso a casa el conjunto dirigido por 'Tata' Martino intentará enderezar su trayectoria tras perder sus dos últimos encuentros de liga frente a Chicago Fire y Vancouver Whitecaps. Los 'dolores de crecimiento' del club del estado de Georgia comienzan a mitigarse gracias al regreso del goleador venezolano Josef Martínez. El Crew -que en su último encuentro de liga cayó por 2-1 en su visita a Colorado Rapids- sufrió una dura derrota a mitad de semana al ser eliminado de la Copa Abierta por FC Cincinnati, equipo de la segunda división.





Goles por doquier frente a imbatibilidad como local

New England Revolution vs. Chicago Fire

Sábado, 7:30 p.m. ET, Gillette Stadium | MLS Live

El Fire es uno de los equipos más sólidos de la primera mitad de la temporada regular. La figura alemana Bastian Schweinteiger y el internacional húngaro Nemanja Nikolic -líder de la tabla de goleo, con 12 anotaciones- esperar prolongar la impresionante racha del equipo norteño, que suma siete partidos de liga sin perder. La última derrota del conjunto entrenado por Veljko Paunovic ocurrió el pasado 29 de abril frente a New York Red Bulls. Este fin de semana el Fire visita a los 'Revs', que todavía no han perdido en casa desde el comienzo del curso 2017.





Kaká ante Piatti en la caldera de Florida

Orlando City vs. Montréal Impact

Sábado, 7:30 p.m. ET, Orlando City Stadium | MLS Live

'Los Leones' de Orlando City son uno de los pocos equipos de la MLS que quedaron fuera de la Copa Abierta. Los hombres de Jason Kreis fueron eliminados horas atrás por el Miami FC, un equipo de la NASL -liga de segunda división-. Este sábado el conjunto púrpura -que no podrá contar con el goleador Cyle Larin- recibirá a un Montréal Impact en alza, que solamente ha perdido un partido en sus últimos cinco enfrentamientos. En el Impact hasta 7 futbolistas diferentes han conseguido marcar al menos un gol en partidos recientes.





Los capitalinos visitan a un líder casi imparable

Toronto FC vs. D.C. United

Sábado, 8 p.m. ET, BMO Field | MLS Live

En este momento de la liga las posibilidades parecen ser infinitas para Toronto FC. Un fenómeno que puede expandirse y potenciarse si el conjunto canadiense llega al fin de semana descansado (no jugó a mitad de semana) para enfrentar como local a un equipo con muchos altibajos, como es D.C. United. Los hombres de Ben Olsen vienen de golear por 4-1 a un equipo de ligas menores por la Copa Abierta, un partido que seguramente servirá de aliciente para buscar la 'hazaña' de salir de Toronto con algún punto bajo el brazo.



Pronóstico reservado en el Área de la Bahía



San Jose Earthquakes vs. Sporting Kansas City

Sábado, 9 p.m. ET, Avaya Stadium | MLS Live

Los Earthquakes están justo por debajo de la 'línea roja' de la Conferencia Oeste, e intentarán cruzar la frontera hacia la zona de clasificación a la postemporada cuando reciban a Sporting Kansas City, quien en su último partido igualó ante Montréal Impact. Los defensores del conjunto californiano tendrán que tener especial cuidado con Gerso Fernandes, delantero de SKC, quien suma seis goles esta temporada.





Los Rapids buscan consolidar su recuperación

Colorado Rapids vs. Portland Timbers

Sábado, 9:30 p.m. ET, Dick's Sporting Goods Park | MLS Live

Once puntos de diferencia separan a los Timbers -segundos en el Oeste, con 24 unidades- de los Rapids, últimos de la Conferencia y de la clasificación general. Pese al mal momento generalizado el equipo de las afueras de la ciudad de Denver vienen de ganar sus últimos dos encuentros de liga, frente a Columbus y Sporting Kansas City. Los de Portland, por su parte, también vienen de imponerse a FC Dallas y San Jose, apoyados en un gran despliegue del delantero Fanendo Adi.





Lucha en el fondo

Real Salt Lake vs. Minnesota United

Sábado, 10 p.m. ET, Rio Tinto Stadium | MLS Live

Se enfrentan dos equipos que hasta ahora protagonizan campañas muy irregulares en la MLS 2017. Previsible, quizás, en el caso de Minnesota -que este año ingresó a la liga- pero preocupante en el caso del RSL. El noveno clasificado en la Conferencia Oeste se mida ante el décimo de esa zona. El técnico Mike Petke intenta reconducir a un Real Salt Lake en caída libre, que esta semana fue goleado en la U.S. Open Cup por Sacramento Republic, equipo de la USL.



Duelo de goleadores latinoamericanos

Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas

Sábado, 10 p.m. ET, BC Place | MLS Live

Los Whitecaps de colombiano Fredy Montero -que anotó hasta ahora 5 goles en la liga- recibirán a un equipo texano que llega liderado por el argentino Maximiliano Urruti, con 7 tantos en su haber. ¿Puede Vancouver alzarse con la victoria y colarse entre los candidatos 'estables' en la Conferencia Oeste?





La ausencia de Gio, los goles de 'Cubo'

LA Galaxy vs. Houston Dynamo

Sábado, 11 p.m. ET, StubHub Center | UniMás

Sin la presencia de Giovani dos Santos (parte de la selección mexicana, que compite en la Copa Confederaciones), el Galaxy tendrá que encomendarse al juego ofensivo de Romain Alessandrini y Gyasi Zardes para intentar doblegar al conjunto texano. En el conjunto naranja la gran figura es Érick Torres, quien este año anotó 10 goles en 14 partidos.



‘Cubo’ Torres se sumará al Tricolor para disputar la Copa Oro Univision Deportes Network 0 Compartir



' Demolición' en una creciente rivalidad



Philadelphia Union vs. New York Red Bulls

Domingo, 5 p.m. ET, Talen Energy Stadium | ESPN Deportes

En el ultimo partido de la jornada, los Red Bulls -fortalecidos tras haber eliminado a New York City FC en la U.S. Open Cup- visitarán a su segundo rival más próximo, Philadelphia Union. El equipo de 'la Ciudad del Amor Fraternal' -irregular, penúltimo en la Conferencia Este- busca desde hace tiempo un rival clásico. Los partidos más recientes frente al conjunto taurino han sido bastante calientes, por eso la directiva del Union decidió bautizar como 'Derby de la Demolición' al choque del domingo.