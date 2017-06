Jornada 14: Portland Timbers busca revancha y recuperación ante San Jose Earthquakes

Portland quiere revancha ante San José

Portland Timbers vs San Jose Earthquakes

Viernes 2 de junio 11:00 p.m. ET / Unimas

Portland Timbers vive un periodo de malos resultados con cinco partidos sin triunfos, entre los que se cuenta una derrota en casa de San José por 3-0. La oportunidad de la revancha y volver a la senda del triunfo está servida para los Timbers. Los Earthquakes llegan golpeados por la derrota en el Clásico de California contra el Galaxy. Los Timbers recuperan a Diego Chara para este partido. El partido irá por Unimas.

New York City FC y Philadelphia Union en duelo de seis puntos

NYCFC vs Philadelphia Union

Sábado 3 de junio 1:00 p.m. ET / MLSLIVE

NYCFC hizo 5 puntos de 15 posibles y cedió un empate a mitad de semana contra New England Revolution. El equipo de Patrick Vieira juega bien pero la falta de concentración le ha costado los puntos. En frente tendrá un Philandelphia Union que después de ganar cuatro partidos perdió 1-0 contra Real Salt Lake. Los equipos presentan pocas novedades de acuerdo a las nóminas utilizadas en los últimos partidos.



Minnesota pone a prueba la capacidad de Kansas City

Sporting Kansas City

Sábado 3 de junio 5:00 p.m. ET / ESPN Deportes

Sporting Kansas City vuelve a casa después de perder contra Colorado. La mala noticia es que tendrá que enfrentar el partido sin varios titulares debido a compromisos de selección. El rival es un Minnesota United, que dejó de ser el peor equipo de expansión de la historia hace mucho rato, y venció a Orlando en la última jornada. Los equipos se enfrentaron en abril con triunfo de Minnesota 2-0 en su casa.

Atlanta United en tierras canadienses

Vancouver Whitecaps vs Atlanta United

Sábado 3 de junio 5:30 p.m. ET / MLSLIVE

La banda de ‘tata’ Martino es la novedad en el BC Place. Los del Sur de EEUU llegan animados después de golear 3-0 a New York City FC con un Miguel Almirón en gran nivel. Vancouver tiene la presión de obtener la victoria después de caer la semana pasada 1-0 ante el visitante D.C. United. Será el primer partido entre los dos clubes.



Duelo de campeonísimos en la capital del país

D.C. United vs LA Galaxy

Sábado 3 de junio 7:00 p.m. ET / MLSLIVE

Los equipos más campeones de la MLS se medirán por última vez en el RFK Stadium. El D.C. United se dio un respiro al vencer en Vancouver, pero a mitad de semana perdió contra Orlando City. El Galaxy termina una gira de partidos por fuera de casa en la cual sumó tres triunfos, uno de ellos el Cali Clásico. El Galaxy no tendrá a Gio dos Santos porque se unirá a la selección nacional para los partidos de Eliminatoria.

Revolution con la tarea de frenar a Toronto

New England Revolution vs Toronto FC

Sábado 3 de junio 7:30 p.m. ET / MLS LIVE



New England Revolution vuelve a casa después de recoger un punto en Yankee Stadium ante New York City FC. La tarea en el Gillette Stadium no será fácil ya que en frente tendrá a Toronto FC, súper líder la MLS. Los canadienses golearon a Columbus Crew en su último partido sin tener a Sebastian Giovinco y a Jozy Altidore. El italiano estará de vuelta para este encuentro, pero la nueva baja es Michael Bradley que estará con la selección de EEUU.



Montreal busca seguir domando a los Red Bulls

Montreal Impact vs New York Red Bulls

Sábado 3 de junio p.m. 7:30 p.m. ET / MLS LIVE

Ir a Montreal se volvió problemático para los New York Red Bulls. En 2016 perdieron con Impact en temporada regular y en los playoffs sin marcar un gol. Montreal avanzó a la final del torneo canadiense a mitad de semana y por la liga ganó en su última salida 4-1 a Portland Timbers. Los canadienses tienen nuevas figuras jóvenes que sorprenden a la liga como Anthony Jackson-Hamel y Ballou Jean-Yves Tabla. Los Red Bulls vencieron a New England Revolution en su último partido.

Dallas busca reactivar los triunfos en casa

F C Dallas vs Real Salt Lake

Sábado 3 de junio p.m. 8:00 p.m. ET / MLS LIVE

Algo extraño pasa en Dallas ya que el equipo de Óscar Pareja no gana hace cuatro partidos. El Toro Texano perdió su invicto durante este bache y no pudo vencer al rival regional Houston Dynamo la jornada pasada. Al frente tendrá a un Real Salt Lake lleno de problemas defensivos luego de ser vapuleado 5-1 a mitad de semana en Houston. Dallas no tendrá a Kellyn Acosta y Matt Hedges por compromisos de selección. Mauro Días podría tener más minutos luego de reaparecer el domingo pasado.



Colorado por más recuperación ante el Crew

Colorado Rapids vs Columbus Crew

Sábado 3 de junio p.m. 9:00 p.m. ET / MLS LIVE

Colorado Rapids es el último de la tabla en la MLS pero la victoria ante Sporting Kansas City de la semana pasada puede ser un punto de arranque para mejorar. Columbus Crew llega a las Montañas Rocosas después de golear a Seattle Sounders a mitad de semana. Los Rapids no tendrán a Tim Howard en el arco por cita con Estados Unidos en la Eliminatoria. El Crew no presenta novedades.



Orlando City recibe a un Chicago Fire en racha ganadora

Orlando City vs Chicago Fire

Domingo 4 de junio 1:30 p.m. ET / FOX Deportes

El equipo de Florida volvió al triunfo a mitad de semana al vencer a D.C. United sin contar con Kaká en la nómina. Para sorpresa de todos esa parece la fórmula ganadora del equipo de Jason Kreis, que ha obtenido más puntos sin el brasileño en la cancha. El rival es un Chicago encendido que llega de ganar cuatro partidos al hilo y cuenta con el goleador de la liga Nemanja Nikolic con 11 tantos.

El líder del Oeste visita al campeón

Seattle Sounders vs Houston Dynamo

Domingo 4 de junio 10:00 p.m. ET / MLS LIVE

El campeón fue goleado por Columbus Crew a mitad de semana y vive una campaña irregular. Ahora tendrá que enfrentar al líder de la Conferencia del Oeste sin Clint Dempsey y Jordan Morris. El Dynamo goleó a mitad de semana a Real Salt Lake y el fin de semana pasado sumó su primer punto por fuera de casa al empatar 0-0 con FC Dallas. Houston no tendrá a los hondureños Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García por compromisos de selección.



