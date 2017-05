Jornada 13: FC Dallas llega al fortín de Bastian Schweinsteiger

Chicago Fire busca seguir en racha contra FC Dallas

Chicago Fire vs FC Dallas

Jueves 25 de mayo 8:30 p.m. ET / MLS LIVE

Chicago Fire vive su mejor momento de la temporada gracias a tres victorias al hilo ante Seattle Sounders, Colorado Rapids y D.C. United. El equipo de Veljko Paunovic toma forma y la figura de Bastian Schweinteiger empieza a trascender. Además, el húngaro Nemanja Nikolic lidera la tabla de goleo de la liga con 10 tantos. En frente tendrá a un FC Dallas que deberá mostrar carácter después de perder su invicto de la temporada ante San Jose Earthquakes.



Toronto FC vuelve a casa para cerrar serie contra el Crew

Toronto FC vs Columbus Crew

Viernes 26 de mayo 7:00 p.m. ET / MLS LIVE

Toronto vio escapar su séptimo triunfo consecutivo después que Jozy Altidore fallara un penalti ante New York Red Bulls y el partido terminará 1-1. De todos modos, los canadienses son superlíderes de la liga con 26 puntos. Columbus busca recuperar el terreno perdido el fin de semana en New England donde cayó 2-1 con el Revolution. Será el tercer partido ente Crew y TFC en la temporada. Cada equipo tiene una victoria por el momento. Toronto no tendrá a Sebastian Giovinco por lesión, ni a Altidore por suspensión.



Orgullo en juego entre Seattle Sounders y Portland Timbers

Seattle Sounders vs Portland Timbers

Sábado 27 de mayo 11:30 a.m. ET / FOX Deportes

El primer derbi entre Seattle Sounders y Portland Timbers de 2017 encuentra a los tradicionales rivales con necesidades. Los Sounders llegan de vencer 1-0 a Real Salt Lake en los que fue su tercera victoria del año. Sin embargo, el equipo de Brian Schmetzer sigue por debajo de la línea roja que define los clasificados a playoffs. Su mejor fútbol está lejos. En tanto, los Timbers empezaron con fuerza la liga pero completaron cuatro partidos sin victorias. En la última salida cayeron 4-1 en casa de Montreal Impact. Seattle sigue padeciendo la lesión de Román Torres mientras que Portland tendrá la baja de Diego Chara por tarjeta roja.



