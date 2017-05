Jornada 13: Clásicos en Seattle, California y Texas

Toronto FC vuelve a casa para cerrar serie contra el Crew

Toronto FC vs Columbus Crew

Viernes 26 de mayo 7:00 p.m. ET / MLS LIVE

Toronto vio escapar su séptimo triunfo consecutivo después que Jozy Altidore fallara un penalti ante New York Red Bulls y el partido terminará 1-1. De todos modos, los canadienses son superlíderes de la liga con 26 puntos. Columbus busca recuperar el terreno perdido el fin de semana en New England donde cayó 2-1 con el Revolution. Será el tercer partido ente Crew y TFC en la temporada. Cada equipo tiene una victoria por el momento. Toronto no tendrá a Sebastian Giovinco por lesión, ni a Altidore por suspensión.



Orgullo en juego entre Seattle Sounders y Portland Timbers

Seattle Sounders vs Portland Timbers

Sábado 27 de mayo 11:30 a.m. ET / FOX Deportes

El primer derbi entre Seattle Sounders y Portland Timbers de 2017 encuentra a los tradicionales rivales con necesidades. Los Sounders llegan de vencer 1-0 a Real Salt Lake en los que fue su tercera victoria del año. Sin embargo, el equipo de Brian Schmetzer sigue por debajo de la línea roja que define los clasificados a playoffs. Su mejor fútbol está lejos. En tanto, los Timbers empezaron con fuerza la liga pero completaron cuatro partidos sin victorias. En la última salida cayeron 4-1 en casa de Montreal Impact. Seattle sigue padeciendo la lesión de Román Torres mientras que Portland tendrá la baja de Diego Chara por tarjeta roja.



Whitecaps recibe a un D.C. United con urgencias

Vancouver Whitecaps vs D.C. United

Sábado 27 de mayo 7:00 p.m. ET / MLS LIVE

Los canadienses vencieron a Montreal Impact a mitad de semana en el Campeonato Canadiense, y esperan conservar el impulso para registrar un récord ganador en la tabla de posiciones. El rival es un D.C. United que llega de perder tres partidos consecutivos, pero que recupera a Luciano Acosta, su armador. Los Whitecaps no tendrán a Matías Laba por suspensión.

Red Bulls y Revs en duelo de campañas irregulares

New York Red Bulls vs New England Revolution

Sábado 27 de mayo 7:30 p.m. ET / MLS LIVE

New York Red Bulls detuvo la racha de victorias del líder Toronto FC pero su fútbol sigue siendo un interrogante. Contra los Revs tendrá la oportunidad de volver a la senda de la victoria que se le extravió hace cuatro jornadas. El visitante traerá 1,000 aficionados a Red Bull Arena, motivados por la victoria 2-1 contra Columbus Crew la semana pasada. Una victoria de Revolution dejaría a Red Bulls por fuerza de clasificación. Red Bulls no contará con Amir Murillo por suspensión. Los Revs no tendrán a los defensas Benjamin Angoua y Andrew Farrell.



Colorado Rapids quiere salir del pozo ante el líder del Oestes

Colorado Rapids vs Sporting Kansas City

Sábado 27 de mayo 8:00 p.m. ET / MLS LIVE

Rapids es el equipo más relegado del comienzo de la temporada con 7 puntos en 11 partidos. En su última salida mostró mejoría en el juego pero cayó 2-1 en casa de Philadelphia Union. El reto para volver a la victoria no es fácil ya que enfrenta a Sporting Kansas City uno de los clubes más consistentes en la temporada y líder del Oeste.

Orlando de Kaká visita al novato Minnesota United

Minnesota United vs Orlando City

Sábado 27 de mayo 8:00 p.m. ET / MLS LIVE



Duelo inédito de la MLS entre el equipo de expansión Minnesota United y Orlando City. El local llega de perder en casa 2-1 contra el LA Galaxy de Giovani dos Santos. Orlando tendrá que recuperar el terreno perdido después de cuatro partidos sin triunfos. Será interesante el duelo de goleadores entre Christian Ramírez, de Minnesota, y Cyle Larin, de Orlando. Los dos suman siete goles en la temporada.



Un caliente Philadelphia Union en las Montañas Rocosas

Real Salt Lake vs Philadelphia Union

Sábado 27 de mayo 8:00 p.m. ET / MLS LIVE

Philadelphia Union encontró el camino de la victoria de la mejor manera después de varios meses en la oscuridad. El Union llega a Salt Lake City con una marca de cuatro victorias consecutivas para sorpresa de toda la liga. C.J. Sapong goza de una temporada ideal con ocho goles. El local ha sido irregular desde que Mike Petke asumió como director técnico. La buena noticia es que el venezolano Jefferson Savarino mostró calidad en sus primeros partidos y puede ser la luz para mejores resultados.

Cali Clásico en la Bahía

San Jose Earthquakes vs LA Galaxy

Sábado 27 de mayo 8:00 p.m. ET / UNIVISION

El derbi de California entre Quakes y Galaxy llega por primera vez al Avaya Stadium. (Usualmente se juega en el estadio de Stanford University para mayor aforo). La fiesta incluye la presentación de Nortec Collective antes del partido. Galaxy llega al duelo con mejor semblante después de dos victorias de visitante ante New York Red Bulls y Minnesota United. Los Quakes no tienen nada que envidiar ya que en la última jornada le quitaron el invicto a FC Dallas como visitante. Galaxy ha dominado el clásico en los últimos dos años.





Segundo round para 'Tata' Martino y Patrick Vieira

Atlanta United vs New York City FC

Domingo 28 de mayo 5:00 p.m. ET / ESPN

Atlanta United se sacudió de un bache con una goleada 4-1 sobre Houston Dynamo el fin de semana. El paraguayo Miguel Almirón fue la figura con un 'Hat-Trick' para la historia. El reto aumenta con la visita de un NYCFC que fulminó a Real Salt Lake 3-0 con doblete de David Villa. El primer duelo entre las visiones de fútbol de Gerardo Martino y Patrick Vieira terminó a favor del francés tras la victoria del City 3-1 en Yankee Stadium. No son rivales oficiales, pero es uno de los atractivos de la jornada.

Dallas y Houston abren la disputa por 'El Capitán'

FC Dallas vs Houston Dynamo

Domingo 28 de julio 8:00 p.m. ET / FOX Deportes



Duelo de texanos y de técnicos colombianos en el Toyota Park, casa de FC Dallas. El partido es una buena oportunidad para volver al camino de la victoria para dos equipos que animan los primeros meses de la temporada pero que llegan con dos derrotas seguidas en sus hombros. Óscar Pareja se medirá a su compatriota Wilmer Cabrera, quien fuera su asistente en Colorado Rapids hace unas temporadas. FC Dallas perdió el jueves 2-1 con Chicago Fire mientras que Houston Dynamo fue goleado 4-1 por Atlanta United el sábado pasado.