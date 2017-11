Jonathan dos Santos minimiza las críticas por falta de competencia: “Vamos a trabajar más que los que están en competición”

Uno de los grandes interrogantes de cara al receso de temporada de la MLS será la manera como los hermanos dos Santos pasarán su tiempo, especialmente de cara a un año mundialista.

LA Galaxy, equipo donde militan tanto Giovani como Jonathan dos Santos, no hizo parte de los Playoffs de la MLS, dejando a los hermanos sin competencia oficial hasta el inicio de la temporada regular 2018. De cara a ello, el menor de los dos Santos aseguró que seguirá realizando trabajos de preparación y que se exigirá “incluso más que los jugadores que están en competición”.

“Con nuestro cuerpo técnico tendremos un mes y medio, dos meses que estaremos parados, pero estaremos entrenando igualmente”, dijo dos Santos. “Como máximo tendremos 10 días de vacaciones. La gente se piensa que nos vamos a ir de vacaciones, pero no”.



Los hermanos dos Santos fueron llamados a participar en la más reciente Fecha FIFA, donde el seleccionado mexicano tuvo presentaciones solidas ante Bélgica y Polonia, empatando y ganando respectivamente. Ahora con un largo invierno de frente, dos Santos sabe que será un gran reto mantenerse preparado al no tener competencia oficial.

“Afecta un poco en el sentido de competir, de tener partidos”, reconoció el mediocampista. “Pero al final ya lo hemos hablado con el cuerpo técnico de la selección”.

Una idea que había surgido era la posibilidad de jugar en México, específicamente con el América. Sn embargo, dos Santos aseguró que no está actualmente en sus planes ir al fútbol mexicano, aunque reveló su interés de hacerlo en algún momento.



“No sé cómo están las cosas de permisos, de contratos, pero creo que me hubiera gustado porque siempre he querido jugar en la liga mexicana, pero no se pudo dar”, dijo dos Santos. “Por este año no estaremos con ningún equipo mexicano. Seguimos trabajando nosotros mismos y preparándonos de la mejor manera”.



Con competencia oficial o no, la motivación de mantenerse en su mejor nivel es prioridad para dos Santos, ya que el torneo Rusia le representaría su primera oportunidad de jugar un Mundial, algo que el volante ha esperado con ansias toda su carrera.

“Para mí siempre ha sido un sueño”, dijo dos Santos. “Si Dios quiere, ojalá y lo pueda cumplir el año que viene”.