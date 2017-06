Joao Plata pretendido por clubes de la Liga MX? Su agente dice que si pero RSL lo desmiente

El agente del delantero ecuatoriano aseguró que existe interés por parte de dos clubes mexicanos pero el director deportivo de Real Salt Lake dijo que no ha sido contactado.

La ventana de transferencias del verano trae consigo un sinnúmero de rumores que ponen a jugadores, clubes y agentes en puntos distantes cuando se trata de movimientos en el mercado internacional. Tal es el caso de Joao Plata, el delantero ecuatoriano de Real Salt Lake, quien según reportes ha generado interés por dos clubes de la Liga MX.



El ecuatoriano @JoaoPlata10 del Real Salt Lake Football, podría venir a la @LIGABancomerMX — PACO ARREDONDO (@Paco_Arredondo_) May 17, 2017

Hablando en un programa radial en Ecuador, el agente del jugador, Gonzalo Vargas, confirmó que “dos clubes mexicanos están interesados” por los servicios del atacante, quien suma 32 goles y 32 asistencias para RSL desde si llegada en 2013.



Sin embargo, el gerente general del Real Salt Lake, Craig Waibel, desmintió los rumores diciendo que no había hablando con Vargas sobre el jugador. “Puedo confirmar, muy claramente, que no he sido contactado por ningún club”.



Real Salt Lake se encuentra actualmente en una situación precaria en la temporada regular 2017, cayendo en su dos últimos partidos por abultadas goleadas: 5-1 ante Houston Dynamo y 6-2 ante FC Dallas.