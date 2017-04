Jesse González vuelve a recibir elogios e insiste que su selección es el Tri mexicano

Por: John E Rojas - @jrojasa75

Entrando en su quinta temporada con contrato profesional, el mexicano Jesse Gonzalez aún no se puede considerar pieza clave del FC Dallas, muy a pesar de que cada vez que tiene la oportunidad (como el pasado fin de semana), atrae miradas, elogios y aplausos.

Ante Minnesota United era apenas la segunda participación en 2017 para el arquero de 21 años de edad. Y su trabajo le permitió ser seleccionado en el Equipo de la Semana, así como candidato a una de las mejores atajadas de la fecha. (Dallas ganó 2-0).

"Tienes que tener mucha paciencia porque si te desesperas te dejas caer tu mismo y al grupo. Tienes que estar enfocado en todos los entrenamientos, concentrado físicamente y mentalmente", le dijo Gonzalez a FutbolMLS sobre la forma en la que encara la falta de minutos, a pesar de ser elogiado en cada participación.





En los 180 minutos que ha estado en el arco de FC Dallas este 2017, Jesse aún no recibe goles y su desempeño abrió la puerta al debate de quién debe ser el titular entre él y Chris Seitz, portero con 98 partidos de MLS en tres equipos.

Para Gonzalez, manejar la calma para no dejarse llevar del ego, es tan importante cuando se tiene buenas actuaciones, como el no desesperarse cuando no hay minutos de juego.

"Es algo que siendo joven hay que manejar bien. Se pasa por esa etapa, pero hay que mantenerse con los pies en la tierra y seguir trabajando porque hay que saber que no hay un solo partido sino muchos, y hay que tener la misma o mejor actuación en todos los que te toquen de ahí en adelante"



2015 fue el año con más participación para el arquero estadounidense - mexicano, sumó 11 juegos de temporada regular como titular y 4 de postemporada. En total recibió 18 goles. Su nombre se hizo notorio por grandes actuaciones, pero también errores costosos por momentos.

“He madurado dentro y fuera de la cancha. Aprendí a trabajar en cada entrenamiento como si fuera el último. Aprendí de mis errores y creo que está bien que me hayan pasado ahora y no más adelante en mi futuro”, dijo González sobre su proceso.

Y aseguró que los cambios son notorios. “Cambié muchas cosas, por ejemplo la dieta, para comer como un verdadero atleta. Cuidar el sueño y no desvelarme, cosas que son parte de madurar que me han ayudado mucho”.

El año pasado, de nuevo su presencia se redujo, apenas disputó seis juegos como titular, recibiendo 11 tantos. El constante cambio de escenario se ha convertido en parte de su trabajo mental.

"Lo más complicado es estar esperando jugar. Entrenar y entrenar sin tener minutos. Pero si sigues haciendo las cosas bien como cuando estabas jugando se te hace mucho más fácil. Se te pasa por la cabeza ir y hablar con el entrenador. Pero la verdad es que no es tema del entrenador sino tuyo, de poder andar bien, a tope en los entrenamientos para poder demostrarle al profe que estás listo para jugar".



Y otro ingrediente se agregó hace unas semanas, los rumores de que FC Dallas buscaba un arquero, el juvenil obviamente terminaría siendo el más afectado en caso de que se cerrara el paso.

Él, dice que lo usó como motivación. “Si me enteré de los rumores. Y pensaba en qué iba a pasar. Pero no perdí concentración, no lo hablé con nadie, lo usé para trabajar más duro y poder tener una oportunidad. Ya la tuve y ahora queda trabajar cada vez más”.

Jesse ha sido parte de los procesos de selección juvenil mexicana, llegando a jugar dos de los tres partidos del ‘Tri’ Sub 20 en el Mundial de la categoría.

En 2015 hubo reportes de que González había cambiado su intensión y se preparaba para ir con el seleccionado estadounidense. Pero él insiste en que no fue cierto. "Lo tengo claro, mi selección es México. Yo siempre lo he dicho. A veces se dan rumores pero no es nada real. Nunca se dio nada con Estados Unidos, nunca lo busqué".



A Jesse por ahora le queda seguir creciendo y demostrando su capacidad para ganarse la titularidad de FC Dallas. Ese es el primer objetivo.

Pero no del de soñar, especialmente tras el anuncio de un posible Mundial en 2026 a realizarse en Canadá, México y Estados Unidos. “Sería sueño para mí, para mi familia pero tengo claro que hay que trabajar mucho antes de poder tener ese nivel”.

En cuanto a su juego y tras insistir en que ha madurado y mejorado, González dice que su manejo y control de la pelota con los píes, es el elemento adicional en el que trabaja para perfeccionar.