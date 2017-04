¡Imperdible! Bastian Schweinsteiger hackea y trollea a compañero argentino por final del Mundial 2014

Apenas tiene unas cuantas semanas desde que el alemán Bastian Schweinsteiger llegó procedente del Manchester United para ponerse la camisa del Chicago Fire, pero su impacto en la cancha ha sido inmediato y al parecer su adaptación en el vestidor va igual de bien.

El campeón del Mundo con Alemania en Brasil 2014 no se pudo contener, y le jugó una broma a su compañero argentino Luis Solignac cuando se dio cuenta que este dejó su celular desbloqueado.

Schweinsteiger aprovechó el descuido de Solignac para hackear su celular y grabar un video. Bastian hizo alarde en la grabación de la final del Mundial pasado cuándo Alemania derrotó 1-0 a Argentina y consiguió su cuarto título de Copa del Mundo.



When you leave your phone unlocked and your German friend takes control🤦🏼‍♂️

Cuando dejas el celu desbloqueado y tú amigo alemán lo agarra pic.twitter.com/QLWhRvS8Br

— Lucho Solignac (@LuchoSoli) April 25, 2017