Iker Casillas sobre la MLS: "Me llama la atención"

El arquero del Oporto Iker Casillas expresó interés en aterrizar en la MLS antes de poner fin a su carrera futbolística.

"Tengo amigos en la MLS que cuentan maravillas. Ellos hablan de un país queno tenía gran tradición en el fútbol pero hoy en día ya es una referencia", dijo Casillas, de 35 años, al programa Fuera de Juego de ESPN.



Casillas juega en el Oporto desde 2015 después de 16 años en el Real Madrid.

"Es una liga que me llama la atención por como ha ido cambiando, ya que ha mejorado. Pero tenemos que disfrutar el presente y en el futuro ya se verá", añadió el arquero campeón del mundo en 2010 con España.



Casillas tampoco descartó volver a la selección española.

"Nunca cerraré la puerta y nunca renunciaré a mi país. Ahora no voy porque el seleccionador no me ha llamado, hay otros que están mejor y que tienen más confianza", concluyó.