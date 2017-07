Ike Opara de Sporting KC sufre conmoción cerebral de tercer grado ante FC Dallas

El defensa de Sporting Kansas City Ike Opara fue dado de alta del Centro Medico de la Universidad de Kansas el miércoles luego de sufrir una concusión la noche anterior en el partido de Copa Abierta entre su club FC Dallas.



Opara fue oficialmente diagnosticado con una concusión de tercer grado y estará sobrellevando varias evaluaciones y protocolos alrededor de la condición en los próximos días.



Opara fue llevado al hospital luego de chocar con Maxi Urruti quien buscaba anotar de chilena en el minuto 101 de juego. Urruti sería expulsado tras la acción y Sporting Kansas City ganaría el encuentro por 3-0 tras dos tiempos extras.



Very serious looking injury to Opara. Urruti kicked him in the neck/head on an attempted bicycle, then he fell hard. #SportingKC #SKCvFCD pic.twitter.com/83mzvHCfET