Houston Dynamo de Erick 'Cubo' Torres se mete a los playoffs tras cuatro años de ausencia

Un empate sin tantos, visitando a Sporting Kansas City, se combinó con otros resultados y le permitió este domingo cerrar su clasificación a postemporada al Houston Dynamo del mexicano Erick ‘Cubo’ Torres.

Fue una semana complicada para el equipo de ‘Cubo’, pues jugó miércoles y domingo ante el mismo rival,. Pero además en lo personal para el mexicano, quien perdió a su padre justo cuando empezaba a preparar este empuje final en busca de la postemporada de MLS.

Torres jugó los 90 minutos y fue remplazado solo para el tiempo de compensación por el colombiano Mauro Manotas.

La figura del encuentro fue el arquero de Houston Tyler Derick, quien además de vaias atrapadas claves, en los segundos finales del encuentro sacó de la línea de gol una oportunidad perfecta para que el local se hubiera quedado con los tres puntos.



