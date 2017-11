'Grazie, Andrea Pirlo': el volante italiano hizo oficial su retiro como futbolista

Ya es oficial. Menos de un día después de la eliminación de New York City FC de los Playoffs de la MLS, Andrea Pirlo confirmó a través de sus cuentas en las redes sociales que el del domingo por la noche fue su último encuentro como futbolista profesional.



Este es el mensaje dado a conocer el lunes por la mañana por 'el Maestro'.







"Último partido en la MLS. Mi tiempo aquí en NYCFC llega a su final y me gustaría decir algunas palabras. Quiero agradecer a todo el mundo por la amabilidad y el apoyo que me han demostrado en esta increíble ciudad. Gracias a los fantásticos aficionados, gracias al cuerpo técnico y a todo el mundo que trabaja detrás de escena, gracias a mis compañeros. No solo llega a su final mi aventura en Nueva York. También se termina mi carrera como futbolista. Por eso quisiera agradecer a mi familia y a mis hijos por el apoyo y el amor que siempre me dan. También quiero agradecer a todos los equipos para los que he jugado, a cada compañero con el que tuve el honor de jugar, a todo el mundo que ha hecho que mi carrera fuera tan increíble. Por último, a todos los fanáticos que alrededor del mundo me han mostrado su aprecio. Siempre estarán a mi lado y en mi corazón".

El ya mítico volante italiano regresará próximamente a su país, junto a su pareja y a sus cuatro hijos. Pirlo, de 38 años, ganó la Copa del Mundo, la Liga de Campeones de la UEFA, y la Serie A de Italia (en seis ocasiones).

Grazie mille, Andrea.