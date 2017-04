Giovani y Jonathan dos Santos anuncian campamento de fútbol para niños en Los Ángeles

Los internacionales Giovani y Jonathan Dos Santos anunciaron el viernes el campamento futbolístico Dos Santos Soccer Camp, que se llevará a cabo durante el verano en Los Ángeles.

El programa ha sido diseñado y dirigido por el ex futbolista profesional, Zizinho Dos Santos, padre de los jugadores. El campamento se llevará a cabo del 24 al 28 de julio en el Toyota Sports Complex de Los Angeles. El proyecto tiene el apoyo del LA Galaxy, donde milita Giovani.



"Estamos muy emocionados con este proyecto", dijo el atacante en un comunicado. "Deseamos compartir todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras deportivas. Los participantes tendrán la oportunidad de entrenar bajo los mismos métodos que nos enseñaron nuestros entrenadores".

El campamento también estará en México en el futuro. Los niños podrán conocer personalmente a Giovani y Jonathan.



