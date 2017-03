Giovani dos Santos ya está de regreso entrenando con LA Galaxy, podría jugar el sábado

No todas son malas noticias para LA Galaxy en cuanto a lesiones se refiere, después de enterarse el martes de que Sebastian Lletget estará fuera de acción de 4 a 6 semanas debido a una fractura en el pie izquierdo, hubo buenas noticias en cuanto a una de sus principales estrellas.

El mexicano Giovani dos Santos reveló en redes sociales que regresó a los entrenamientos el lunes tras la lesión sufrida el 12 de marzo en la derrota de los galácticos a manos de Portland Timbers por la mínima.



Happy to be back training with the team 😬/ Feliz de regresar a entrenar con el equipo 😬 pic.twitter.com/Gc0WDA3ZlC

— Giovani Dos Santos (@OficialGio) March 27, 2017