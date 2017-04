Giovani dos Santos y Kaká son la imagen de una nueva línea de indumentaria 'retro' en MLS

La firma Mitchell & Ness -que se especializa en la producción de prendas deportivas con cierto aire 'retro'- acaba de lanzar una nueva línea de indumentaria vinculada a la MLS. Y algunas de las máximas figuras de la liga sirvieron como modelos de la colección que acaba de salir al mercado.



New Season, New Gear #RBNY x @mitchell_ness

Shop the new stuff now! ➡️ https://t.co/jpny7suTnS pic.twitter.com/WlB5nuew2L

— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) April 11, 2017