MLS

Giovani dos Santos sobre la racha negativa de LA Galaxy: "No es momento de sacar excusas"

Por: John E. Rojas - @jrojasa75

CARSON, California - Giovani dos Santos solo ha marcado un gol en ocho partidos jugados con el LA Galaxy en lo que va de la presente temporada, y su equipo suma solo siete puntos. Pero el mexicano dice que no siente una presión diferente, o que sea tiempo de entrar en pánico.

“No creo que este sea el momento para hablar o sacar excusas. Hay que seguir intentando, seguir trabajando y creer en nosotros”, le dijo Giovani a la prensa luego del empate sin goles ante Philadelphia Union.

Y es que en el encuentro del sábado en la noche, LA Galaxy mostró una mejoría en su juego y un buen número de oportunidades que no lograron concretar. El mayor problema estuvo en la última jugada, los locales sumaron 13 remates, solo tres de ellos a puerta.

“Creo que controlamos el juego, creamos oportunidades. No pudimos concretar, pero controlamos el partido. No concedimos tampoco…Yo creo en este equipo, y en que cosas buenas van a llegar”, aseguró el mexicano.

Una de las más claras opciones fue un remate de Joao Pedro que golpeó en ambos postes antes de regresar al campo.





Curt Onalfo, entrenador del equipo angelino, aceptó en la rueda de prensa que la presión por conseguir resultados pudo haber afectado la tranquilidad de sus jugadores a la hora de terminar las jugadas.



publicidad

“Seamos honestos, tenemos presión. Cuando se tiene presión a veces se fuerzan las cosas y no se tiene ese extra de calma para terminar la jugada de forma correcta. Tenemos que estar un poco más sueltos, con más confianza en el último tercio, porque las opciones están llegando”.

Pero Gio respondió así ante una pregunta entorno a si tiene presión por no haber marcado suficiente. “No, en realidad no. he tenido momentos difíciles en mi carrera y este es uno de ellos. Se lo que tengo que hacer y qué clase de jugador soy, el tipo de equipo que tenemos. Tenemos presión en cada uno de los juegos porque tenemos que ganar y la gente espera eso. Sabemos de nuestra responsabilidad”.



Couple close calls but the ball just wouldn't go home. #LAvPHI pic.twitter.com/BwUvxfeUPN — LA Galaxy (@LAGalaxy) April 30, 2017



En general, jugadores y cuerpo técnico de LA Galaxy consideran que la forma como se jugó ante Philadelphia Union es la adecuada. Que faltó la puntada final, pero que sobe ese funcionamiento y el hecho de no haber concedido gol, van a construir de cara a lo que queda de la temporada.

LA Galaxy, que enfrentó este fin de semana al último de la tabla general, al único equipo que no ha podido ganar en este 2017, recibe la próxima semana a Chicago Fire y Bastian Schweinsteiger.