Giovani dos Santos estaría de regreso a la acción con LA Galaxy este sábado en su visita a Vancouver

Buenas noticias para el LA Galaxy.

El estelar atacante mexicano Giovani dos Santos regresó a los entrenamientos completos con su equipo desde este lunes, y al parecer está recuperado en su totalidad. En las sesiones de entrenamiento de esta semana, Gio trabajó a la par con el resto de sus compañeros y se espera forme parte de la delegación que viajará a Vancouver para el duelo del próximo sábado ante los Whitecaps.

Gio habiá revelado en redes sociales que regresó a los entrenamientos el lunes tras la lesión sufrida el 12 de marzo en la derrota de los galácticos a manos de Portland Timbers (0-1).



