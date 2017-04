Giovani dos Santos dispuesto a jugar Copa Confederaciones y Copa Oro: "Iré a donde me convoquen"

Por John E. Rojas

CARSON, California - Giovani dos Santos se expresó dispuesto a representar a México tanto en la Copa Confederaciones como en la Copa Oro, aunque entiende que probablemente no le guste a su entrenador (Curt Onalfo) en LA Galaxy.

Hablando con FutbolMLS, Gio reaccionó a las declaraciones del seleccionador de México Juan Carlos Osorio en las que aseguró que ha visto madurar a dos Santos y lo único que necesita de él para contemplarlo de cara a la Copa Confederaciones es que se mantenga en buen nivel.

“Ha madurado mucho, es un jugador más profesional, que asume más la responsabilidad en su propia carrera. A Giovani lo único que le pedimos es que esté físicamente y si está bien físicamente yo creo que es un jugador que siempre tendremos en consideración”, le dijo Osorio a FutbolMLS esta semana.



Al ver el video y escuchar las declaraciones del técnico del ‘Tri’, Gio reaccionó: “Siempre que el entrenador de la selección se refiere a uno de esa manera es motivación para seguir trabajando. Me da gusto que haya visto esas cosas en mí porque es verdad. Tengo 27 años y mucha experiencia en mi carrera. Estoy en un momento en el que conozco muy bien a mi cuerpo, sé el cuidado que necesito, lo que puedo comer o no”.

En la entrevista, Osorio agrega un componente grupal. “A parte de todo lo positivo que le trae (Giovani) a la selección en cuento al juego y a nuestro fútbol, yo creo que como persona, como ser humano, es excelente, es extraordinario para el grupo”.

Para Gio, esa relación tiene un fundamento, “es que conozco a la mayoría de los jugadores desde hace mucho. Son como hermanos para mí y es verdad que la relación entre todos, incluyendo al cuerpo técnico, es muy buena. Esas palabras me llena de alegría”.



Aún con la buena relación, las ocupaciones no permitieron que Osorio y Gio se vieran cara a cara durante la reciente visita del entrenador a Los Ángeles, para promocionar el partido amistoso ante Croacia.

¿Copa Confederaciones o Copa Oro?

Osorio aseguró en otra entrevista en Los Ángeles, que Gio está contemplado para la Copa Confederaciones, torneo al que México plantea llevar el equipo más competitivo posible.



Indagado por la posibilidad, Curt Onalfo, entrenador de LA Galaxy, mantuvo una postura entendible. “No es una decisión mía a qué torneo va o debe ir Gio, pero como entrenador de LA Galaxy, si me preguntan yo prefiero que mis jugadores estén conmigo la mayor cantidad de tiempo posible”.

Gio, por su parte, no se inclinó por alguna competencia en específico. “Siempre he dicho que es un orgullo representar a la selección. Al final el que tiene la decisión es el entrenador, yo estaré dispuesto a la que él me convoque”.

Pero sí abrió la puerta a las dos competiciones. “En su momento ya me tocó jugar dos competiciones, Copa Oro y Copa América (2007) y fui encantado. Lo haría de nuevo, ¿ir a dos competiciones seguidas?Sí, claro”.



Jugador de equipo

Con seis puntos en seis partidos, LA Galaxy es blanco de las críticas a pesar de que se trata de un plantel y un cuerpo técnico con mucho recambio. Gio considera, sin embargo, que van en el camino indicado.

"En el fútbol al final lo que cuenta es el resultado y no se nos ha dado lo suficiente para el equipo que tenemos. Creo que hemos desplegado buen fútbol pero hemos perdido partidos por detalles”, dijo Dos Santos.



Desde los once pasos, 'Gio' anota su primer gol de la temporada con el Galaxy /Univision Deportes Network 0 Compartir

El delantero mexicano asegura que su rol en el equipo es el mismo.

“Mi tarea el el terreno de juego no ha cambiado. Solo adaptarse a los nuevos compañeros, a la nueva filosofía. Yo tengo que seguir aportando lo mejor de mi. Me siento muy bien físicamente y espero que los resultados nos apoyen para que la dinámica y la energía cambie”, agregó.

Gio dice que en gran parte mantiene la misma rutina de vida de 2016, pero destaca que hace trabajos especiales con la nutricionista para mantenerse en forma.

“Espero que eso se vea reflejado en el campo”, puntualizó.

Finalmente, Gio recalcó que no le preocupa su falta de gol en este comienzo de temporada.

“No es una obsesión, me siento tranquilo y es el comienzo de temporada. Ya llegarán (los goles) y lo importante es que el equipo gane partidos, eso sí se necesita pronto, y yo trataré de dar lo que más pueda”.



