Gio dos Santos y Nico Lodeiro buscan despertar a los gigantes y todo lo que tienes que saber de la Jornada 8 de la MLS

Quakes tiembla por doble visita a poderosos locales

New England Revolution vs. San Jose Earthquakes

Miércoles, 7:30 pm ET | MLS LIVE

Houston Dynamo vs. San Jose Earthquakes

Sábado, 4:00 pm ET | UniMás, Facebook.com

San Jose Earthquakes enfrenta una difícil “doble jornada”, ya que a media semana visita a New England Revolution y el fin de semana hará lo propio con Houston Dynamo.

Tanto los Quakes, como sus dos rivales en turno, navegan en la media tabla de sus respectivas conferencias, esto debido a que a pesar de que los tres se hacen muy fuertes como locales donde hasta ahora mantienen el invicto ante su gente, de visitantes se hacen endebles y desconocen lo que es ganar en campo ajeno. Por lo cual los Revs y el Dynamo salen con ventaja ante los californianos.



Mientras que los Quakes buscaran impedir una tercera derrota al hilo jugando en cancha ajena. Complicado, considerando el tremendo viaje desde California hasta Massachusetts y luego a Texas, pero necesario para la credibilidad y aspiraciones del equipo que el panameño Aníbal Godoy y compañía quieren regresar a los primeros planos tras años sin poder siquiera clasificar a Playoffs.

Momento clave en la joven temporada de los Earthquakes para saber si pueden ser un contendiente serio o si se quedaran como un animador que es fuerte de local pero que de visita no pinta.

Schweinsteiger y el encendido Chicago quieren dar golpe de autoridad en Canadá

Toronto FC vs. Chicago Fire

Viernes, 7:30 pm ET | TSN4/5 en Canadá, MLS LIVE

El subcampeón de la MLS ha tenido un mediocre inicio de temporada en el cual esta convertido en el “Rey del empate”, con cuatro de ellos en seis partidos disputados. En casa todavía no saben lo que es ganar en 2017 y se le sumamos la final en casa el año pasado, ya son tres al hilo sin victoria ante su fanaticada.



La tarea de los Escarlatas se antoja complicada, ya que Chicago llega encendido. Son terceros del Este, gracias a sus tres triunfos en casa desde que el alemán Bastian Schweinsteiger se sumara al equipo, y el húngaro Nemanja Nikolic asumiera el rol de goleador. Si esto fuera el año pasado, sería el partido idóneo para que Toronto retomara el camino del triunfo, pero ahora, es el Fire el que puede afianzarse en el tope del Este con su primera victoria de visitante en la temporada.

Vancouver va por el dominio de Cascadia en el clásico ante el Superlíder Portland

Portland Timbers vs. Vancouver Whitecaps

Sábado, 4:00 pm ET | MLS LIVE, CTV en Canadá

Segunda semana consecutiva con un Clásico de Cascadia para Vancouver. Whitecaps llegaba mal para el clásico ante Seattle la jornada pasada, pero se alzó con un triunfo con goles del colombiano Fredy Montero, ex ídolo de la hinchada de los Sounders. Ahora, los Caps tienen la chance de seguir escalando posiciones y encumbrarse ante su gente con un dominio en los clásicos de Cascadia – una cuestión de orgullo que podría ser el punto de inflexión de los canadienses. Claro que enfrente no solo está el archirrival, sino que es también el actual superlíder que cuenta entre sus filas al cerebro Diego Valeri.



Fredy Montero adelanta a Vancouver en el clásico ante su ex equipo con gol de cabeza /Univision Deportes Network 0 Compartir

NYCFC recibe a su ex DT en el Yankee Stadium

New York City FC vs. Orlando City SC

Domingo, 1:30 pm ET | FS1

Duelo entre los dos clubes de expansión del 2015, y que desde entonces tienen un pique muy especial. Partido atractivo por varios ingredientes, entre ellos que Jason Kreis vuelve al Yankee Stadium tras su fallido paso como técnico de los Citizens. Orlando marcha segundo del Este, pero tan solo dos puntos por detrás vienen los neoyorquinos. Además, Kreis y los leones purpuras ya le propinaron una derrota al NYCFC en la primera jornada, aunque jugando en Florida. David Villa viene de anotar un golazo de media cancha en la victoria en Filadelfia, pero NYCFC no convenció en funcionamiento.



Auténtico golazo desde media cancha de David Villa para sellar el triunfo de NYCFC /Univision Deportes Network 0 Compartir

Los siempre favoritos y candidatos al título urgidos de puntos

LA Galaxy vs. Seattle Sounders

Domingo, 4:00 pm ET | ESPN

La rivalidad entre estos dos para muchos es ya de un clásico, y sumado a que las exigencias para ambos siempre son de títulos, es extraño decir que ambos llegan a este duelo urgidos de puntos tras un mal arranque de temporada. Ambos marchan en los últimos puestos de la conferencia Oeste, con seis puntos cada uno, y apenas superando en la tabla general a Minnesota, Colorado y Montreal. Galaxy ya no es casi imbatible en casa como lo fue durante años y Seattle no sabe lo que es ganar de visitante. Habrá que ver quien hace reaccionar a su equipo primero, Giovani dos Santos a los galácticos o Nicolás Lodeiro a los Esmeraldas.