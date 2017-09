Gio dos Santos explotó en medio de la crisis de LA Galaxy: “Es frustrante para mí”

El 10 de los angelinos se "confesó" después de la última goleada 4-0 sufrida por el Galaxy en casa de Atlanta United. Los angelinos ya casi no tienen opciones de Playoffs.

La frustración se tomó el corazón de Giovani dos Santos tras la última derrota del LA Galaxy en la MLS.

Galaxy fue goleado 4-0 por Atlanta y Toronto en las dos últimas presentaciones de los angelinos. El mexicano, uno de los actuales referentes del equipo, expresó su frustración por el mal momento que atraviesa el equipo y exteriorizó su inconformismo tras el duelo disputado en Atlanta.

"Puedo hacer una carrera, pero si tu compañero no te ve, entonces tu carrera no importa", dijo Dos Santos a los medios tras la finalización del partido.



El jugador recalcó que el esfuerzo personal es el mismo o mayor al que tuvo el año pasado cuando registró 14 goles y 12 asistencias. En 2017, Gi apenas registra sies goles y 1 asistencia en 20 partidos jugados.

"Hay un par de cosas en este momento que seguimos construyendo. Si ves el año pasado, recuerdo que mis números eran diferentes", dijo Dos Santos.

"Es difícil. Cuando uno no recibe tiros, no puedes esperar grandes cosas. Todo el mundo sabe lo que queremos. Sobre todo es frustrante [para mí] porque sé que la gente me mira mientras estoy en el campo", concluyó el seleccionado mexicano.

Actualmente, LA Galaxy se encuentra en la penúltima posición de la Conferencia del Oeste con 27 puntos y lejos de zona de clasificación a los Playoffs. El récord de los angelinos en 2017 ha sido muy pobre acumulando siete victorias, 16 derrotas y seis empates. Sus posibilidades de clasificación a Playoffs es casi nula.



El Galaxy se mide a Sporting Kansas City el domingo.