Gerardo Martino: "No extraño el fútbol de Argentina"

Al parecer, el tiempo y las distancias han debilitado el fuerte lazo que Gerardo Martino tenía hasta hace poco con el fútbol de su natal Argentina.

Así lo dejó entrever el propio “Tata” a 14 meses de su salida como técnico de la selección albiceleste y ya completamente instalado en la Major League Soccer con el Atlanta United.

En entrevista con Clarin, el entrenador del momento en la MLS mostró poco interés en ahondar en la actualidad de Argentina - específicamente el crucial choque del próximo 5 de octubre ante Perú por las eliminatorias mundialistas.



“No tengo opinión sobre eso, ni siquiera corresponde que yo emita alguna opinión”, aseguró.

“Hay gente trabajando, hay jugadores que juegan, hay directivos conduciendo y son ellos los que toman las determinaciones y, en definitiva, si tienen ganas, que expresen ellos por qué se toman las decisiones que se toman”.

Martino fue aún más allá y afirmó que por estos días ni siquiera echa de menos el fútbol argentino.



“Lo sigo, por supuesto. Pero no lo extraño. Sería ilógico decir que extraño cuando hace ocho meses que vine a buscar esto. Entonces, no me parece que sea lógico con mi decisión de vida decir ahora que extraño aquello”.

Como era de esperar, al “Tata” también le preguntaron su opinión sobre Jorge Sampaoli, actual técnico de Argentina. Su respuesta dejó en evidencia que no es un tema que le interese demasiado.



“A la Selección la veo por televisión. A Sampaoli lo veo por televisión... ¿Usted me preguntó cómo los veo? Por televisión”.

“No tengo relación con él, no es nada de lo que yo tenga que hablar. Absolutamente nada”.



Lo que Martino sí dejó claro fue que quiere ver a su selección en Rusia 2018.

“No tengo ninguna opinión, solo el deseo de que Argentina vaya al Mundial”.

“Deseo que vaya al Mundial, nada más que eso”.