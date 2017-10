Futbolistas de la MLS jugarán un papel fundamental en la definición del Hexagonal Final de CONCACAF

La MLS juega un papel importantísimo en las dos jornadas que definirán el Hexagonal Final de la CONCACAF, el proceso de clasificación para las selecciones de América del Norte, Centroamérica y el Caribe a la Copa del Mundo que el año próximo se disputará en Rusia.

Futbolistas que actúan en la Major League Soccer han sido convocados por las seis selecciones que este viernes comienzan a definir sus posibilidades de estar en el Mundial.



Estados Unidos vs. Panamá (viernes 6 de octubre | Orlando City Stadium, Orlando - Florida)

El 'Team USA' -cuarto clasificado, con 9 puntos- recibirá en el nuevo estadio de 'los Leones' de Orlando City a Panamá, el tercero en la tabla de posiciones del Hexagonal Final de la CONCACAF, con 10 unidades.

En este momento el equipo de Bruce Arena está en la teórica posición de repechaje ante una selección de Asia (un rival que surgirá del enfrentamiento entre Australia y Siria).



Michael Bradley: "Nuestro margen de error ha desaparecido" Univision 0 Compartir

Los 'canaleros', en tanto, desde la tercera plaza de la eliminatoria aspiran a clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.



Estados Unidos 'tiene de hijo' a Panamá en los duelos de Eliminatorias a los mundiales Univision Deportes Network 0 Compartir

Un total de 17 jugadores que actúan en la MLS han sido convocados por la selección de Estados Unidos para estos partidos que concluirán con el Hexagonal Final: Brad Guzan (Atlanta United), Dax McCarty (Chicago Fire), Tim Howard (Colorado Rapids), Paul Arriola (D.C. United), Kellyn Acosta (FC Dallas), DaMarcus Beasley (Houston Dynamo), Juan Agudelo (New England Revolution), Alejandro Bedoya (Philadelphia Union), Darlington Nagbe (Portland Timbers), Nick Rimando (Real Salt Lake), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes), Clint Dempsey (Seattle Sounders), Matt Besler (Sporting Kansas City), Benny Feilhaber (Sporting Kansas City), Graham Zusi (Sporting Kansas City), Jozy Altidore (Toronto FC) y Michael Bradley (Toronto FC).



El equipo nacional de Panamá citó a media docena de futbolistas que juegan en equipos de la MLS: Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Anibal Godoy (San Jose Earthquakes), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Román Torres (Seattle Sounders) y Armando Cooper (Toronto FC).



Panamá, la selección que busca pasar de la pesadilla al sueño mundialista Univision 0 Compartir

El martes 10 de octubre Estados Unidos concluirá su participación en el Hexagonal Final con una visita a la ya casi eliminada selección de Trinidad y Tobago. Ese mismo día Panamá será local ante Costa Rica.



Costa Rica vs. Honduras (viernes 6 de octubre | Estadio Nacional - San José, Costa Rica)

Los ticos -de excelente campaña- ha asegurado como mínimo su participación en el repechaje contra una selección asiática, y actualmente ocupan la segunda posición, con 15 puntos. Los de la 'Pura Vida' están a punto de garantizar su acceso al Mundial de 2018. Al otro lado de la cancha tendrá a una Honduras apremiada -quinta, con 9 puntos- y que toma este encuentro como una situación de prioridad nacional.



Marco Ureña y el clásico centroamericano: “Pinto tiene la ventaja de que nos conoce a todos” Univision 0 Compartir

La MLS es algo así como la 'patria chica' del fútbol de Costa Rica en la actualidad. Ocho futbolistas de equipos de la MLS nacidos en ese país han sido convocados: Francisco Calvo (Minnesota United), Johan Venegas (Minnesota United), Rónald Matarrita (New York City FC), Rodney Wallace (New York City FC), David Guzmán (Portland Timbers), Marco Ureña (San Jose Earthquakes), Christian Bolaños (Vancouver Whitecaps FC) y Kendall Waston (Vancouver Whitecaps FC).



Los talentos 'catrachos' residentes en la MLS son cuatro: Maynor Figueroa (FC Dallas), Alberth Elis (Houston Dynamo), Boniek García (Houston Dynamo) y Romell Quioto (Houston Dynamo).



México vs. Trinidad y Tobago (viernes 6 de octubre | Estadio Alfonso Lastras - San Luis Potosí, México)

'El Tri', primer clasificado de la CONCACAF a la Copa del Mundo del año próximo (actualmente con 18 puntos en su haber), será local frente a una selección de Trinidad y Tobago prácticamente sin opciones (3 unidades).

México ha convocado a dos de las figuras de LA Galaxy para los dos últimos compromisos de las eliminatorias: los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos.



El conjunto caribeño, en tanto, contará con tres futbolistas de la MLS: Mekeil Williams (Colorado Rapids), Kevin Molino (Minnesota United) y Joevin Jones (Seattle Sounders).

El martes 10 de octubre México visitará a Honduras, mientras que Trinidad y Tobago será local ante Estados Unidos.



Además, otros jugadores de la MLS estarán presentes en partidos amistosos que por estos días disputarán selecciones de la región de la CONCACAF.

Canadá jugará el 8 de octubre un encuentro amistoso ante la selección de El Salvador. Ocho futbolistas de la liga norteamericana fueron citados: Louis Beland-Goyette (Montréal Impact), Anthony Jackson-Hermel (Montréal Impact), Samuel Piette (Montréal Impact), Kwame Awuah (New York City FC), Cyle Larin (Orlando City SC), Raheem Edwards (Toronto FC), Jonathan Osorio (Toronto FC) y Tosaint Ricketts (Toronto FC).



publicidad



El equipo centroamericano, por su parte, contará con el atacante de Chicago Fire Arturo Álvarez.

Warren Creavalle -futbolista de Philadelphia Unions- jugará con Guyana un amistoso ante Granada.

Haití disputará un partido de exhibición ante Japón el 10 de octubre. Cinco jugadores de la MLS fueron convocados: Zach Herivaux (New England Revolution), Derrick Etienne (New York Red Bulls), Soni Mustivar (Sporting Kansas City), Derrick Etienne (New York Red Bulls) y Soni Mustivar (Sporting Kansas City).

Jamaica, por su parte, visitará a Arabia Saudita el 7 de octubre. Cuatro futbolistas de la MLS serán de la partida: Shaun Francis (Montréal Impact), Je-Vaughn Watson (New England Revolution), Andre Blake (Philadelphia Union) y Oniel Fisher (Seattle Sounders).