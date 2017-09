“Fue lindo que San Lorenzo se interesara en mí; hoy estoy 100% con Dallas”, aseguró Maxi Urruti

Maximiliano Urruti es uno de los referentes más importantes del FC Dallas, y en quien buena parte de las esperanzas de que los 'Hoops' se depositan para por fin conseguir una MLS Cup.

Hace unas semanas, Urruti estuvo en medio de la polémica por la oferta que puso sobre la mesa por sus servicios San Lorenzo de Almagro -uno de los 'grandes' del fútbol argentino- y la cual fue rechazada por el club texano.

Tema que molestó al goleador por la manera en que los dirigentes manejaron el tema y porque para él era tentador poder volver a su país enfundado en la camiseta de uno de los clubes más importantes de Sudamérica.



¿Messi ó Maradona? La estrella del FC Dallas, Maximiliano Urruti, nos cuenta sus preferencias



En entrevista exclusiva con FutbolMLS.com, Urruti fue tajante y aclaró que hoy esta con Dallas sin reserva alguna.

“ Cien por ciento con el equipo, ellos no tienen la culpa. No estoy de mal humor ni con mala cara. El técnico tampoco, porque fue él que me abrió las puertas de este club. Hoy en día estoy enfocado en el grupo”, afirmó Urruti.

Sin embargo, y aunque es un capítulo cerrado, no niega el sentirse halagado por el interés mostrado por un equipo de la magnitud de San Lorenzo.

“Lo que pasó, pasó. Fue muy lindo que haya sido un club tan grande como San Lorenzo, [que se haya] interesado en mí”, dijo Urruti, pero inmediatamente volvió a dejar claro su objetivo en el futuro inmediato del cual El Ciclón no es parte. “Sigo trabajando día a día, para seguir demostrando que puedo seguir acá en Dallas o en otro equipo. Muy metido acá, y queriendo conseguir la MLS Cup”.



'Maxi' Urruti logra un golazo para el 3-1 de Dallas sobre Toronto FC



El tema de la oferta del club argentino se magnifico mediáticamente en parte debido a que Dallas, uno de los favoritos para llevarse a la MLS Cup este año, se encuentra en caída libre desde finales de julio, bajón que también le pegó a Maxi en el tema individual ya que paso de ser de los goleadores de la liga a solo marcar uno en los últimos diez compromisos.

Pero Urruti no le atribuye la mala racha personal ni colectiva a cuestiones extra cancha, y asegura que el grupo está inconforme por la situación deportiva pero que el grupo no está para nada fracturado, sino todo lo contrario.



“No le gusta a nadie [la situación actual], porque estamos acostumbrados a ganar. [Al principio] hicimos una buena cantidad de puntos, es lo que ahora nos está dejando respirar un poco, en el sentido de que hace muchos partidos no ganamos”, declaró Maxi. “Lo que nos pasó es algo de fútbol, porque el grupo está más unido que nunca”.



Igualmente, Urruti se mostró poco egoísta, coincidiendo con sus declaraciones de estar al “100% con el grupo”, al dejar de lado su sequía goleadora priorizando los triunfos.

“Lo importante es ganar, hoy en día, hay que pensar más que nada en conseguir los tres puntos. Hay que levantar la cabeza”, mencionó Urruti, quien agregó que los próximos dos partidos son cruciales. “Dos juegos muy importantes, para ver en que estamos. Es fundamental la actitud que tengamos nosotros, de buscar los seis puntos, con ellos nos colocamos muy bien en la tabla”.





Pero el enfoque final de la campaña, no son los posibles seis puntos ante Minnesota United y Colorado Rapids, sino la esquiva Copa MLS, el único título local que les falta para consagrar el proceso de Oscar Pareja.

“El grupo gano dos campeonatos (US Open Cup y Supporters’ Shield en 2016) de los tres, y estuvimos también cerca de la MLS Cup. Y es el título que más queremos conseguir”, puntualizó Maximiliano.