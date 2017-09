Fredy Montero vuelve a Seattle: "Regreso para visitar a mi familia y llevarme 3 puntos a Canadá"

Por fin. Fredy Montero regresa a Seattle. Pero no lo hace con la camiseta de los Sounders, sino con la casaca de Vancouver Whitecaps, uno de los máximos rivales del conjunto esmeralda. Tras su regreso a la MLS a comienzos de 2017, el atacante colombiano vuelve por primera vez al CenturyLink Field, el estadio que durante años fue su casa, para jugar contra su exequipo y el recuerdo.

Entre 2009 y 2012, Montero hizo historia en Seattle Sounders. El sudamericano marcó el primer tanto en la MLS para ese club, y en total sumó 45 anotaciones y 34 asistencias en 119 partidos de temporada regular.



Años más tarde, y ya como parte integral y protagonista en los Caps (para los que ya marcó 13 goles en 29 encuentros), Montero intentará ayudar el miércoles por la noche (10:30 pm ET | MLS Live) a que su nuevo equipo logre mantener la primera posición en la Conferencia Oeste. El delantero -sin embargo- no deja de reconocer que el clásico será un partido muy especial para él, y así los describió en un artículo que firmó para The Player's Tribune.

"Se que, sin importar qué escriba aquí, tendré que probar que soy parte de ustedes -aficionados de los Caps- con hechos y no palabras", expuso Fredy Montero. "Espero haberlo hecho hasta ahora, y prometo dar todo lo que tengo a este club y esta ciudad cada vez que luzca este escudo".



"Será extraño estar nuevamente en el lugar donde comencé mi carrera en la MLS", continuó el goleador. "Pero tan pronto como el partido comience, seré un Whitecap. No voy solamente a Seattle a visitar a mi familia, voy para traer tres puntos de regreso a Canadá".