Fredy Montero se prepara para el primer clásico contra Seattle Sounders, su exequipo

El del viernes por la noche no será un partido más para Fredy Montero.

El atacante colombiano es todo un símbolo de la historia de Seattle Sounders, equipo que dejó en 2012 como su máximo goleador histórico. Un récord que todavía sigue en poder del sudamericano pese a todas las temporadas que han transcurrido. Tras salir del club esmeralda Montero jugó en Colombia, Portugal y China. Y a comienzos de este año regresó a la MLS para jugar con Vancouver Whitecaps, uno de los máximos rivales de los Sounders.



Conoce más del colombiano Fredy Montero, el goleador que retornó a la MLS con los Whitecaps /Univision Deportes Network 0 Compartir

Seattle siempre será un lugar especial para el delantero, pero el viernes por la noche (10 pm ET, MLS Live) Montero saldrá a la cancha del BC Place con una única cosa en mente, obtener los tres puntos para los Whitecaps en el primer clásico de la región de Cascadia de 2017.

"En estos días previos al partido me preguto cómo me voy a sentir", dijo Montero a la prensa tras uno de los más recientes entrenamientos del conjunto de Vancouver. "No se cómo me voy a sentir ni cómo se va a sentir la gente que me solía apoyar", agregó. "Pero, para ser honesto, no será diferente a otros partidos. Me gustaría ganar. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ganar ese partido. Pero se que será especial, seguro".



Quizás cuando Montero dejó Seattle jamás imginó que podría volver a la MLS para enfrentar a su hoy exequipo. "Cuando cinco años atrás dejé a los Sounders tenía en mente volver a la liga", explicó. "Y esta es la situación en las que estoy ahora. Defiendo los colores de otro equipo, algo que me pone orgulloso", advirtió. "Les garantizo que daré todo para ayudar a mis compañeros a ganar este partido".



El colombiano anotó 60 goles en 160 partidos jugados en todas las competiciones para Seattle Sounders. Y desde Sudamérica, Europa y Asia ha seguido a la distancia la suerte de su exclub, incluyendo la obtención de la MLS Cup en diciembre del año pasado. Sin embargo el hoy efectivo de los Whitecaps asegura que su compromiso con su antiguo equipo es cosa del pasado. "Por supuesto, sigo teniendo amigos allí", comentó Montero. "Fue una organización a la que ayudé un poco a construir su nombre y a ganar algunos trofeos en el comienzo. Pero, para ser honesto, ya no pienso en mi pasado con los Sounders".



Top 25 MLS: El golazo de Fredy Montero y la llegada de David Beckham /Univision Deportes Network 0 Compartir

Vancouver Whitecaps tiene a los atacantes Yordy Reyna, Brek Shea, y Erik Hurtado lesionados. Eso significa que Montero es prácticamente la única carta ofensiva disponible en el equipo canadiense. Eso agrega un elemento más para agregar una ración más de presión sobre el jugador franquicia. "Siempre disfruté jugar y hacer goles en este tipo de partidos", admitió el colombiano. "Son encuentros únicos y especiales dentro de la MLS. Esto es algo nuevo. Ahora estoy en Vancouver Whitecaps. Orgulloso de eso y con la intención de ganar este partido".